Un nuovo incidente sul lavoro si è verificato a Siracusa: questa volta è accaduto in un’azienda agricola, che si trova tra la città e Cassibile, nella zona sud del capoluogo, dove lavorava un dipendente, 57 anni, siracusano, che, secondo una prima ricostruzione al vaglio degli agenti di polizia, ha avuto un incidente mentre era a bordo di un muletto.

Le indagini

Sulle cause sono in corso gli accertamenti degli inquirenti, coordinati dai magistrati della Procura di Siracusa che hanno aperto un’inchiesta.

In elisoccorso a Catania

I primi a prestare i soccorsi alla vittima sono stati altri dipendenti dell’azienda agricola ma si è compreso subito che le lesioni erano piuttosto serie, per cui è stato trasferito in elisoccorso Cannizzaro di Catania.

Morto l’operaio caduto dal cestello

E’ deceduto, nei giorni scorsi, l’operaio di 26 anni, originario della Calabria, vittima di un incidente sul lavoro avvenuto l’11 febbraio scorso in via Piave, a Siracusa. Il giovane era impegnato negli interventi di illuminazione pubblica nella zona ed era su un cestello quando, per cause ancora da accertare, un mezzo pesante ha urtato il braccio meccanico.

L’agonia in ospedale

L’operaio è precipitato e l’impatto gli ha provocato delle lesioni molto gravi: è stato trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale Umberto I di Siracusa ma i medici hanno compreso subito che la vita del 26enne era appesa ad un filo. E così, dopo 3 giorni di agonia, il suo cuore ha cessato di battere.

L’incidente in raffineria

Prima dell’incidente al 26enne, poi deceduto, ce ne era stato un altro, all’interno della raffineria Isab di Priolo. La vittima è un operaio metalmeccanico di un’azienda dell’indotto che si è procurato una ferita all’altezza del torace: è stato trasferito all’ospedale Cannizzaro di Catania ma stando ad alcune fonti le sue condizioni sono migliorate nel corso degli ultimi giorni.