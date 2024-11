alla raiti di siracusa

Secondo raid vandalico in una scuola di Siracusa: questa volta ad essere preso di mira è stato l’istituto comprensivo Raiti, in via Pordenone, nella zona alta della città.

Cosa è accaduto

Come nel caso di qualche giorno fa all’Archimede in via Caduti di Nassiriya, pure alla Raiti sono stati presi di mira gli uffici amministrativi, infatti, secondo quanto riferito da alcuni testimoni, sono stati presi dagli schedari diversi documenti per essere poi gettati per terra senza ordine.

Danni alle macchinette

Inoltre, sono state danneggiate le macchinette del caffè, per cui è ipotizzabile che l’obiettivo fosse solo di mettere a soqquadro alcuni locali mentre non ci sarebbero tracce del passaggio dei vandali nelle classi. La segnalazione è stata fatta alle forze dell’ordine che hanno avviato le indagini per rintracciare gli autori di questo raid e non si esclude, a questo punto, che possano essere gli stessi protagonisti dell’azione all’Archimede in via Caduti di Nassiriya.

Le indagini

Le telecamere della zona potranno consentire di verificare non solo l’orario in cui i responsabili sono entrati in azione ma anche il numero dei vandali. L’altro aspetto da chiarire sono le modalità con cui cui i responsabili hanno fatto il loro ingresso nell’istituto, se, insomma, hanno danneggiato l’ingresso o qualche finestra, ma questo saranno gli inquirenti a stabilirlo.