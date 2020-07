Processo

Il gup del tribunale di Siracusa, Carmen Scapellato, ha condannato a 30 anni di carcere ciascuno Massimiliano Quartarone, 29 anni, e Giuseppe Terzo, 26 anni, di Pachino, accusati dell’omicidio di Corrado Vizzini, 55 anni, vittima di un agguato a colpi di pistola il 16 marzo dello scorso anno in via De Sanctis, a Pachino, ma deceduto una decina di giorni dopo in ospedale, al Di Maria di Avola. Gli imputati, difesi dagli avvocati Junio Celesti e Giuseppe Gurrieri, hanno deciso di essere processati con il rito abbreviato, mentre gli altri due coinvolti nella vicenda Stefano Di Maria, 25 anni, e Sebastiano Romano, 28 anni, saranno giudicati con il rito ordinario. Nel corso del processo, Quartarone, ha confessato di essere stato lui ad uccidere Vizzini perché avrebbe avuto paura per la sua incolumità. Secondo la ricostruzione degli agenti del commissariato di polizia di Pachino e del pm Gaetano Bono, Vizzini sarebbe stato ammazzato a seguito di una intimidazione culminata il 9 febbraio con il danneggiamento a colpi di pistola della porta di casa di Quartarone. Un gesto, presumibilmente riconducibile a dei contrasti nell’ambito della gestione del traffico di sostanze stupefacenti, per cui Quartarone, temendo per la propria vita, studiato un piano per freddare Vizzini facendosi aiutare dagli altri imputati.

Gli agenti, nelle ore successive al delitto, sequestrarono un paio di scarpe di colore bianco ed il piumino nella disponibilità di Quartarone; quegli indumenti, secondo la polizia, li avrebbe indossati nella spedizione punitiva, come emergerebbe nei filmati delle telecamere della zona tra via dei Mille e via De Sanctis. In quei frammenti, estrapolati dalle forze dell’ordine, si scorgerebbe una persona scappare dopo gli spari e dai riscontri degli investigatori quell’uomo in fuga, con scarpe bianche e piumino, sarebbe proprio il suo. Nell’ultima udienza, il pm di Siracusa, Gaetano Bono, al termine della requisitoria aveva chiesto al gup di Siracusa la condanna all’ergastolo per Quartorone e Terzo.