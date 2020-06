E' accaduto a Lentini

È stato trasferito nel carcere di Siracusa Antonino Zocco, 82 anni, lentinese, accusato di aver ucciso a colpi di pistola Giuseppina Ponte, 32 anni, originaria di Francofonte. L’aggressione è avvenuta stamane nella casa del pensionato in via Sicilia, a Lentini, dove la vittima, con qualche problema di droga e senza una occupazione stabile, si era trasferita da poco tempo. I carabinieri di Siracusa, che conducono le indagini, hanno ricostruito il movente del delitto, riconducibile a questioni economiche ma in ballo ci sarebbe stata una cifra irrisoria.

“Tra i due sarebbe nata – dicono i carabinieri- un’accesa discussione per l’ammanco di una banconota da 50 euro. La lite avrebbe assunto in breve toni molto aspri, tanto che la donna si era riparata dietro ad una porta per sfuggire a Zocco, che aveva iniziato a minacciarla. Pochi minuti dopo l’uomo avrebbe esploso due colpi di pistola cal. 6,35 che, attraversata la porta, hanno attinto la donna al torace fatalmente”.

I carabinieri hanno rintracciato l’arma, risultata essere clandestina e dopo l’interrogatorio l’anziano ha confessato l’omicidio, per cui stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto per omicidio.

La pistola, sottoposta a sequestro, sarà inviata al Ris di Messina “per gli accertamenti balistici, dattiloscopici e biologici finalizzati a ricostruirne la provenienza e l’eventuale impiego in altri eventi criminosi” sostengono i carabinieri.