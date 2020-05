Emergenza sanitaria

“Siamo soddisfatti per la decisione assunta dall’Asp di Siracusa di riaprire, all’Umberto I, i reparti di Medicina Generale, Geriatria, Stroke Unit e Pediatria“. Lo dichiara l’ex parlamentare regionale all’Ars Vincenzo Vinciullo, insieme al suo gruppo politico composto Stefania Barone, Alberto Palestro e Vincenzo Salerno. I reparti erano stati chiusi oltre un mese fa dopo la diffusione del contagio da Covid19 mentre il personale medico ed infermieristico era stato messo in quarantena.

La catena di contagi è stata al centro di uno scontro durissimo tra la direzione dell’Asp ed in sindacati, Cisl e Cgil, con quest’ultima autrice di un esposto in Procura per denunciare la gestione dell’emergenza sanitaria da parte dell’azienda, guidata dal direttore generale Salvatore Lucio Ficarra e del direttore sanitario Anselmo Madeddu. In mezzo a tutto questo, ci sono le inchieste della Procura, tra cui quella sulla morte del direttore del Parco archeologico di Siracusa, Calogero Rizzuto, l’istituzione da parte della Regione di una commissione di inchiesta sul decesso dello stesso Rizzuto.

“La settimana scorsa avevamo chiesto, senza fare polemica alcuna, la riapertura – spiega l’ex parlamentare regionale, Vincenzo Vinciullo – di questi reparti e, prontamente, l’Asp ha risposto puntualmente a riprova che il territorio deve chiedere e sollecitare, con forza ma senza inveire contro alcuno, il rispetto dei propri diritti. Nel dichiarare la nostra soddisfazione per il risultato raggiunto, chiediamo all’Asp di attivarsi per la riapertura dei reparti di Oncologia, Oculistica e Otorinolaringoiatria. Siamo certi che entro questi mesi, hanno concluso Vinciullo, Barone, Palestro e Salerno, anche questi ulteriori 3 reparti faranno ritorno a Siracusa, in quanto i cittadini non possono continuare a sobbarcarsi questi viaggi, soprattutto coloro che sono malati oncologici”.