In manette un 45enne nel Siracusano

Incastrato il badante ladro che non solo maltrattava l’anziano che avrebbe dovuto assistere ma addirittura lo derubava dei suoi gioielli. Ad avere scoperto tutto è stata la moglie dello stesso assistito che si era insospettita per gli atteggiamenti poco consoni al ruolo da parte di quello che doveva essere il badante. In realtà questo operatore assistenziale non aveva alcuna intenzione di occuparsi della persona che aveva bisogno e per cui era stato oltretutto assunto. Quando l’impostore si è accorto di essere stato scoperto ha tentato la fuga ma è stato bloccato dai carabinieri. Addirittura aveva già la valigia pronta per fuggire fuori città. Ma non ha fatto in tempo, “galeotta” è stata la sua sosta in una bar dove è stato beccato.

Il fermo

I carabinieri di Siracusa hanno eseguito un fermo nei confronti di un uomo di 45 anni, campano, assunto come badante di una coppia di anziani di Palazzolo Acreide, nel Siracusano. E’ ritenuto il presunto autore del furto di numerosi preziosi custoditi in casa. Secondo quanto emerso nelle indagini dei militari, il 45enne era stato selezionato su Internet per assistere il marito dell’anziana, con problemi di deambulazione, ma di fatto non si sarebbe mai curato del pensionato, spesso lasciato solo in casa nonostante le gravi condizioni di salute.

I primo sospetti e i riscontri

La moglie, insospettita dal comportamento poco professionale del badante avrebbe compiuto una verifica nella sua abitazione, constatando che mancavano tutti i preziosi.

L’inutile fuga

Il badante ladro, avendo compreso di essere stato scoperto, avrebbe provato a scappare ed è stato intercettato nelle ore scorse dai carabinieri all’interno di un bar a Palazzolo e con un trolley in mano. Le successive indagini hanno permesso ai militari di individuare a chi erano stati venduti gli oggetti d’oro, che sono stati recuperati e restituiti alla coppia. Il fermato è stato condotto in carcere.