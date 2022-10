Furto da 6mila euro denunciato a Caltanissetta

Ruba gioielli ad un’anziana approfittando della sua buona fede. E alla fine il bottino è di svariate migliaia di euro.

La porta aperta

Furto da 6 mila euro ieri pomeriggio ai danni di un’anziana residente a Caltanissetta. La donna, 97 anni, nel pomeriggio ha aperto a una sconosciuta, che si è finta la mamma della vicina di casa, e l’ha fatta entrare nella propria abitazione. Ricevuta una telefonata dalla nipote si è distratta e in quel lasso di pochi minuti l’ospite ha “ripulito” la stanza da letto dei gioielli, rubando anche 25 euro in contanti.

Si era dileguata

Quando l’anziana ha posato il telefono la donna non c’era più. E’ stata la stessa nipote, sentito il racconto della nonna, ad allertare i carabinieri giunti poco dopo. Ai militari l’anziana ha fornito una precisa descrizione della donna: corporatura robusta, mora, di nazionalità italiana, intorno ai 50 anni, e con il volto coperto da una mascherina.

Altra vittima nel Palermitano

Un altro furto si è registrato ai danni di un ‘anziano proprio in questo ore, nel palermitano. I ladri hanno svuotato letteralmente il garage di un pensionato di 65 anni di Misilmeri, nel Palermitano, da ogni tipo di attrezzi da lavoro. Tre palermitani di 20 anni sono stati denunciati con l’accusa di ricettazione. I militari della radiomobile li hanno bloccati durante un controllo.

Auto anche senza assicurazione

A bordo dell’autovettura senza assicurazione e guidata da uno dei giovani ancora senza patente è stata trovata la refurtiva. Trapani, seghe elettriche, un compressore, un forno a microonde. Tutti gli arnesi sono stati riconsegnati. L’auto è stata sequestrata.

I furti mirati

Oramai è collaudato da parte dei malintenzionati il sistema di prendere di mira gli anziani, anche se le modalità sono diverse. Ad esempio a Palermo da tempo le forze dell’ordine indagano su una serie di furti commessi ai danni di alcuni anziani da parte di un gruppo di donne che entrano in casa con una scusa e portano via gioielli e soldi. Sono diversi i colpi messi in azione da parte delle donne. Uno di questi in via Cesareo, dove una signora di 89 anni è stata derubata da una donna che sarebbe entrata nel suo appartamento con una scusa. Almeno altri tre sono i casi simili. I ladri sarebbero riusciti a rubare all’anziana una trentina fra orecchini, bracciali e collane per un danno complessivo di migliaia di euro.