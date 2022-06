nel centro storico di siracusa

Un parcheggiatore abusivo è stato sanzionato dagli agenti della Polizia municipale. Il controllo è scattato in Riva Forte Gallo, in Ortigia, dove l’uomo, con precedenti penali, aveva deciso di lavorare.

Multa e Daspo

Al comando dei vigili urbani erano arrivate alcune segnalazione sulla presenza di un parcheggiatore che, dopo la multa, è stato costretto ad andarsene ma nei suoi confronti sarà emesso un Daspo, come fanno sapere le forze dell’ordine.

Stretta sui parcheggiatori

Prosegue la stretta sui parcheggiatori da parte della Polizia municipale che, nelle settimane scorse, ha potenziato le verifiche nell’area del Parco archeologico di Siracusa, in questo momento area sensibile per via degli spettacoli classici al Teatro greco.

Qualche giorno fa un parcheggiatore, impegnato nella sua attività illecita, è stato sanzionato ma al tempo stesso ha rimediato una denuncia in quanto era già destinatario di un Daspo. Un provvedimento di cui era già destinatario.

Gli altri blitz

Prima ancora, la Polizia municipale aveva compiuto altri controlli contro i parcheggiatori abusivi. Al lavoro, ce ne erano due, ma uno di loro, appena aveva visto arrivare dalla sua parte le forze dell’ordine, era salito in sella ad uno scooter, non prima di inveire contro gli agenti, scappando a forte velocità tra le scolaresche in visita all’area archeologica.

Falsi tagliando per il posteggio

Dentro la sacca c’erano 180 falsi tagliandi per il parcheggio, allo scopo di ingannare gli automobilisti simulando la regolarità della loro professione.