il dirigente del settore trasporti: "se ne parla sabato"

Riaprirà domani il parcheggio Talete

La struttura era stata chiusa il 24 giugno

Mancava la certificazione anti incendio

“Il parcheggio Talete sarà riaperto tra poche ore”. Lo afferma a BlogSicilia il sindaco di Siracusa, Francesco Italia, che pone fine al problema, scoppiato il 24 giugno dopo la decisione di chiudere la struttura, che si trova ad Ortigia, a seguito della scoperta della mancanza del certificato anti incendio. Nel tardo pomeriggio, il dirigente del settore Trasporti, Enzo Miccoli, ha annunciato che la riapertura avverrà domani.

“L’amministrazione comunale -scrive il dirigente – ha concluso i lavori per l’adeguamento degli impianti antincendio ed elettrico del parcheggio Talete ed ha prodotto la relativa documentazione predisponendosi per la riapertura della struttura che avrà ufficialità domani a seguito di sopralluogo concordato con i vigili del fuoco nel frattempo si è attivata sorveglianza h 24 per salvaguardia degli impianti”.

Cuore della mobilità in Ortigia

Il parcheggio rappresenta una vera valvola di sfogo per la mobilità nel centro storico: ha una capienza di circa 350 auto e poi frutta dei soldi all’amministrazione, per cui il danno per la città è stato doppio.

I lavori

Gli impianti elettrici ed anti incendio sono stati ristrutturati, per un costo di circa 60 mila euro ed i tempi sono stati rispettati, del resto l’amministrazione comunale, proprio alla luce dell’importanza del parcheggio, ha messo gli occhi addosso all’azienda che, in poco meno di 15 giorni, ha concluso gli interventi.

I disagi

Nei giorni scorsi, una donna ha detto di essersi recata al comando della Polizia municipale per chiedere spiegazioni in merito al rimborso per l’abbonamento al parcheggio Talete ma le è stato riferito che passeranno mesi. Adesso, con la struttura aperta, avrà la possibilità di poterne usufruire, facendo slittare la durata, recuperando, così, i giorni persi a causa della chiusura.

Indagine interna del sindaco

Al netto della risoluzione del problema, il sindaco di Siracusa intende trovare il responsabile del mancato rinnovo del certificato anti incendio. ““Ho formalmente richiesto al segretario generale – dice il sindaco di Siracusa – di accertare cosa abbia in concreto determinato il mancato rinnovo del certificato prevenzione incendi del parcheggio Talete. Dai documenti si evince che nel 2018 sono stati affidati ed eseguiti i lavori di manutenzione degli estintori del parcheggio e la messa in pristino dell’impianto antincendio”