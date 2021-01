per le prenotazioni delle visite specialistiche

L’Asp di Siracusa ha aperto all’ospedale Di Maria di Avola uno sportello unico per i pazienti oncologici. Un locale dove sarà possibile programmare le prenotazioni per le visite e le prestazioni specialistiche. Sarà operativo da domani nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13.

“l paziente potrà prenotare la prima visita oncologica recandosi personalmente, chiamando il numero telefonico istituito 0931 582311 o inviando una richiesta di prenotazione all’indirizzo di posta elettronica cuponcologia@asp.sr.it. La visita successiva alla prima verrà prenotata direttamente dall’ambulatorio di Oncologia” spiegano dalla direzione dell’Asp di Siracusa.

Inoltre, “i pazienti già in carico all’ambulatorio ma non inseriti nelle agende del CUP, potranno richiedere la prenotazione della “visita di controllo” allo sportello dedicato fino a quando non saranno presi in carico dall’Unità operativa di Oncologia” concludono dalla direzione dell’Asp di Siracusa.