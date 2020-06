il sacerdote siciliano: "solo collaborazione concreta può salvare i bambini"

La Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza, nella seduta di domani 24 giugno alle ore 8.00, ascolterà don Fortunato Di Noto, il sacerdote fondatore e presidente dell’Associazione Meter Onlus.

Don Di Noto parteciperà in videoconferenza e sarà audito nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulle forme di violenza fra i minori e ai danni di bambini e adolescenti. L’indagine conoscitiva è stata avviata nel maggio 2019.

Vuole affrontare la questione connessa alla diffusione della violenza fra i minori per analizzare il contesto di violenza nel quale essi, anche se non formalmente, finiscono per essere vittima. Al centro dell’indagine parlamentare violenze di ogni forma, ma fra queste una prima tipologia è quella di tipo sessuale. Da qui la convocazione di don Di Noto.

“Ringrazio la presidente della Commissione, On. Licia Ronzulli, per l’invito che ho accolto con responsabilità – commenta il sacerdote siciliano -. In tutti questi anni non è la prima volta che sono chiamato a rappresentare e rendere noto l’impegno di Meter in Italia e all’estero. Sono certo che contribuirà ad una maggiore collaborazione fattiva tra le istituzioni e la nostra organizzazione. Solo la collaborazione concreta e oltre le parole, può aiutare a salvare i bambini dalle nuove forme di schiavitù, dalla pedofilia e dalla pedopornografia“.

Nell’ambito della tutela dei minori e nella lotta alla pedofilia e pedopornografia online, Meter rappresenta un significativo punto di riferimento in Italia ed è riconosciuta nel mondo (dalla Cina al Giappone, dagli USA all’Europa) come una delle massime autorità nella prevenzione del disagio infantile e nella progettazione di interventi mirati ad un aiuto concreto alle vittime degli abusi sessuali.

Sul fronte della lotta alla pedocriminalità, Meter collabora attivamente con organi istituzionali, Polizia Postale italiana, Polizia polacca e varie Procure italiane. Inoltre è stata membro del tavolo tecnico dell’Osservatorio Nazionale contro la pedofilia e pedopornografia online della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento delle Pari Opportunità.

Il cuore dell’Associazione è l’OS.MO.CO.P. (Osservatorio Mondiale Contro la Pedofilia), ufficio altamente specializzato nella ricerca dei dati su Internet e nell’elaborazione dei flussi di traffico per il contrasto della pedofilia e pedopornografia.

Un pilastro fondante dell’Associazione è il Centro Ascolto per le piccole vittime di abuso e per le loro famiglie.