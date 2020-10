operazione scattata ad augusta

La Capitaneria di Porto, nell’ambito dei controlli contro la pesca abusiva, ha compiuto dei controlli ad Augusta, culminati con il sequestro di 100 kg di Tonno bianco.

“Tali sequestri, sono stati effettuati in un supermercato – fanno sapere dal comando della Capitaneria di Porto di Augusta – ed in due ristoranti di Augusta, in due pescherie a Priolo Gargallo ed a Ferla, e nei confronti di 5 venditori ambulanti a Lentini, Militello in Val di Catania, Francofonte e Priolo Gargallo. Parte del prodotto ittico, giudicato idoneo da parte dei Servizi veterinari competenti, è stato donato in beneficenza, mentre la restante quantità, non giudicata edibile sempre ad opera dei Servizi veterinari, è poi stata avviata a corretto smaltimento”.

Le sanzioni della Capitaneria di Porto emesse ai danni dei trasgressori ammontano a 9 mila euro.

“In particolare, per quanto concerne le operazioni svolte dalla Capitaneria di Porto-Guardia Costiera di Augusta, i controlli hanno riguardato sia le acque marittime – fanno sapere dal comando della Capitaneria di Porto di Augusta -di giurisdizione, che i Comuni rientranti nell’ambito del Compartimento. Nello specifico, i territori in cui sono state riscontrate violazioni alla normativa di settore, per quanto di competenza, sono stati Augusta, Lentini, Militello in Val di Catania, Francofonte, Priolo Gargallo e Ferla”