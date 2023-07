ispezione dei carabinieri del nas e del nil

I carabinieri della Compagnia di Noto, con la collaborazione del Nucleo antisofisticazione e sanità di Ragusa e del Nucleo ispettorato del lavoro di Siracusa, hanno disposto la chiusura di un ristorante situato ad Avola, nel Siracusano.

Il sequestro dei prodotti alimentari

Sono state contestate violazioni amministrative per circa 43.500 euro e sequestrati oltre 600 kg. Di prodotti ittici perché ritenuti in cattivo stato di conservazione, nonché, 30 kg di sugo di pomodoro e 30 kg di preparato ittico poiché congelato e per i quali mancava la tracciabilità.

4 lavoratori in nero

Nel corso dell’ispezione, i militari del Nil hanno accertato che 4 dipendenti su 16 lavoravano in nero, uno dei quali è percettore di reddito di cittadinanza.

Titolari denunciati

I carabinieri hanno anche denunciato all’Autorità giudiziaria aretusea i 2 rappresentanti legali. Il valore commerciale complessivo dei locali e delle attrezzature della struttura sottoposta a chiusura ammonta a circa un milione di euro.

Ristorante a Siracusa pieno di muffa

Un ristorante di Siracusa, con le cucine piene di muffa, è stato chiuso, al termine di una ispezione da parte degli agenti di polizia, in particolare la sezione della Divisione di polizia amministrativa, e dall’Asp.

L’ispezione

Nel corso del controllo, “la polizia di Stato ed i sanitari dell’ASP hanno accertato la presenza di sporco pregresso e di muffa nelle attrezzature della cucina, sui piani di lavoro e all’interno dei frigoriferi, con alcuni degli alimenti stoccati in modo promiscuo e non conforme” sostengono dalla Questura di Siracusa.

Allevamento abusivo nel Siracusano

I carabinieri della Compagnia di Modica e della Compagnia di Noto hanno scovato un allevamento abusivo tra Rosolini ed Ispica, al confine tra Siracusa e Ragusa.

Il controllo

In particolare, i carabinieri hanno proceduto al controllo di un allevamento di ovini e caprini, circa 700 capi di bestiame, di fatto non a norma, ubicato nei territori di Ispica e Rosolini. Il proprietario, allevatore pregiudicato classe 75, è stato sanzionato per numerose violazioni.