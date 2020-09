operazione della squadra mobile nel nord del siracusano

Nel suo garage, in contrada San Calogero di Augusta, nel Siracusano, gli agenti della Squadra mobile di Siracusa hanno rinvenuto un piccola piantagione di droga. Alessandro Marino, 28 anni, residente a Carlentini, arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti per fini di spaccio, aveva nella sua disponibilità, secondo l’accusa, 10 piante di marijuana, curate con un sistema di illuminazione per assicurare la massima luce che potesse consentire agli esemplari di crescere come se fossero sotto la luce del sole. “Le piante e tutti gli strumenti utilizzati sono stati sequestrati insieme ad altri esemplari della stessa specie già in via di essiccazione” spiegano dalla Squadra mobile di Siracusa, al comando del dirigente Gabriele Presti. Secondo quanto sostenuto dalla polizia, le piante avrebbero potuto fruttare incassi per circa 5000 euro. L’uomo, come disposto dalla Procura di Siracusa, si trova ai domiciliari.