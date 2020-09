Individuato dalle telecamere di sicurezza

Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Siracusa, Tiziana Carrubba, ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di Vittorio Piazzese, 23 anni, di Pachino, ritenuto responsabile di 2 rapine. I colpi, avvenuti il 14 agosto scorso, sono stati commessi ai danni del supermercati Ard Discount in via Mascagni, a Pachino ed all’Eurospin in contrada Spalla, nel territorio di Melilli ma a due passi da Siracusa, fruttati complessivamente 1100 euro.

Secondo quanto emerso nelle indagini degli agenti di polizia e dei carabinieri, il responsabile avrebbe agito armato di coltello. “Rilevanti nel complesso dell’indagine sono stati le immagini di videosorveglianza degli esercizi commerciali che hanno ripreso le fasi antecedenti, concomitanti e susseguenti al delitto” spiegano dalla Questura di Siracusa. Il provvedimento di custodia cautelare è stato eseguito dagli agenti del commissariato di polizia di Pachino che hanno prelevato l’indagato per essere trasferito nel carcere di contrada Cavadonna, a Siracusa. Nelle prossime ore, il giovane sarà sentito dallo stesso gip che ha disposto il suo arresto in occasione dell’interrogatorio di garanzia al palazzo di giustizia di Siracusa.

Nei giorni scorsi, la polizia ed i carabinieri hanno individuato i 5 componenti di una banda autrice di una raffica di rapine e furti nel Siracusano ma un altro giudice per le indagini preliminari del tribunale di Siracusa ha deciso di non procedere con l’arresto degli indagati. E’ stato applicato solo l’obbligo di dimora per D. G. B. ventenne di Lentini (SR), G. V. O. R. D. J. ventiduenne originario della Repubblica Domenicana, F.A. di Militello Val di Catania ventiduenne di Militello Val di Catania (CT), M. S. ventenne di Lentini (SR) e R.L.R. di anni 23 di Lentini (SR): una misura, comunque, blanda rispetto alle contestazioni mosse dagli investigatori.

La banda avrebbe agito tra i comuni di Buccheri, Ferla, Lentini ed Augusta. I carabinieri hanno raccolto sei denunce per altrettanti furti nelle abitazioni durante la scorsa estate a Buccheri