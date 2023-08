a sortino, nel siracusano

Aveva riservato una significativa porzione del suo terreno alla coltivazione della canapa indiana un 50enne siracusano che è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Sortino e dello Squadrone eliportato cacciatori di Sicilia.

L’orto e la droga

I militari, nel corso di un servizio di controllo del territorio, hanno attraversato il comune e arrivati in contrada Presti, hanno notato un uomo che, oltre ad occuparsi del suo orto, stava irrigando anche alcune piante di marijuana.

Piante alte circa un metro

I carabinieri hanno rinvenuto più di 30 piante dell’altezza media di circa 80 centimetri e quasi un chilo di sostanza stupefacente in fase di essiccazione. Quanto rinvenuto è stato sequestrato per effettuare gli esami di laboratorio e stabilirne il livello di tossicità. L’arrestato, come disposto dalla Procura di Siracusa, è ai domiciliari.