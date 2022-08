blitz della polizia ad avola, nel siracusano

Aveva realizzato nel terrazzo della sua abitazione, ad Avola, nel Siracusano, una serra per la coltivazione di droga. Lo hanno scoperto gli agenti del commissariato di polizia che hanno denunciato l’inquilino dell’appartamento un uomo di 46 anni, indagato per produzione e traffico di sostanze stupefacenti.

La soffiata sulla coltivazione

Nei giorni scorsi, gli inquirenti avevano avuto delle soffiate su quella produzione artigianale e così hanno deciso di compiere una perquisizione. Nel corso del controllo, la polizia ha rinvenuto e sequestrato 10 piante di cannabis di diverse dimensioni e di diversi stati vegetativi, ed un contenitore in vetro con 23 grammi infiorescenza della stessa sostanza, già essiccata.

Un’altra mini piantagione nel Siracusano

Nei giorni scorsi, i carabinieri hanno trovato nella disponibilità di un siracusano di 30 anni sei piante di marijuana dell’altezza media di un metro e mezzo e delle confezioni in cellophane di hashish e marijuana del peso complessivo di circa 30 grammi. Lo stupefacente era già stato preparato per lo spaccio al dettaglio con materiale per la produzione ed il confezionamento. Gli inquirenti presumono quindi che l’uomo avesse messo su una redditizia attività di produzione e spaccio di droga.

Padre e figlio arrestati a Siracusa

I carabinieri hanno arrestato due rosolinesi, padre e figlio, che vendevano droga nella zona delle case popolari di Rosolini.

Bloccati a bordo dell’auto

I militari hanno fermato i due nel corso di un controllo su strada, rinvenendo all’interno dell’auto su cui erano a bordo 70 grammi di hashish circa.

La droga in casa

Una successiva perquisizione nella loro abitazione ha permesso di sequestrare anche 120 euro in contanti, materiale per il confezionamento e un bilancino di precisione. Gli arrestati sono stati condotti nel loro appartamento, agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità giudiziaria di Siracusa.