è accaduto ad augusta

Violenta aggressione ai danni di un cliente di un bar di Augusta

L’aggressore ha picchiato la vittima con cui ha dei dissidi

Danni anche alla vetrata del bar

Gli agenti del commissariato di polizia di Augusta hanno arrestato un uomo di 53 anni, di Augusta, accusato di danneggiamento aggravato, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate. Secondo quanto emerso nella ricostruzione degli inquirenti, l’indagato, conosciuto alle forze dell’ordine, avrebbe preso a botte un cliente di un bar, che si trova nella città del Siracusano.

Indagini sui motivi dell’aggressione

I due si conoscono, per la polizia, hanno delle ruggini, forse legate ad attività poco lecite, ma su questo sono al lavoro gli agenti, al comando del dirigente Guglielmo La Magna, fatto sta che il 53enne, poco dopo essere entrato nel bar ha sferrato un pugno in pieno volto ai danni della vittima.

Il soccorso dei clienti alla vittima

I clienti del locale, intervenuti in soccorso, hanno trascinato l’aggressore fuori dall’attività commerciale, ma, per nulla, calmo, ha afferrato una sedia scagliandola contro la vetrata.

Poliziotti aggrediti

Qualcuno ha chiesto l’intervento della polizia e quando sono arrivati gli agenti il 53enne avrebbe aggredito pure loro ma è stato successivamente bloccato. Nei suoi confronti è scattato l’arresto e come disposto dalla Procura è ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida della misura cautelare.

Rissa a Vittoria

Una rissa è scoppiata in pieno giorno a Vittoria, nel Ragusano. A testimoniarlo un video girato da un passante e transitato su TikTok: in poco tempo, quelle immagini hanno fatto il giro dei social e della chat, scatenando molta indignazione ed al tempo stesso preoccupazione.

Scontro tra migranti

Protagonisti della zuffa sono stati alcuni giovani, tutti quanti stranieri, che si sono presi a botte in piazza del Popolo, il cuore della città del Ragusano, per cause che sono ancora da chiarire. Spetterà alle forze dell’ordine capire cosa possa avere scatenato tanta violenza, probabilmente queste stesse immagini serviranno agli inquirenti per identificare i partecipanti alla rissa.