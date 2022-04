episodio accaduto ad avola, nel siracusano

Quando ha visto un portafogli per terra ha dato subito un’occhiata e non appena ha visto che era gonfio, soprattutto di soldi, non ci ha pensato un attimo ad afferrarlo ed metterselo in tasca.

Portafogli con 2500 euro

Dentro c’erano 2500 euro, presumibilmente l’incasso di un 82enne che, nonostante l’età svolge l’attività di commerciante, ad Avola, come sostenuto dai carabinieri, i quali hanno avviato un’indagine dopo la denuncia dell’anziano.

La denuncia

Quest’ultimo, nelle ore scorse, ha assicurato di aver perso il portafogli davanti alla sua abitazione ma in pochi istanti non lo ha più visto, per cui si è recato nella caserma della stazione dei carabinieri. Era certo che qualcuno lo avesse rubato e così gli inquirenti hanno iniziato i controlli ma la svolta sarebbe arrivata grazie alle immagini delle telecamere di sicurezza della zona che avrebbero immortalato un 49enne avolese.

Identificato dai carabinieri

E’ stato identificato e rintracciato: al termine di una perquisizione, i militari hanno rinvenuto il portafoglio, i documenti e circa 2000 euro. Tutto quanto è stato restituito al proprietario mentre il 49enne è stato deferito alla Procura della Repubblica di Siracusa per appropriazione indebita. All’appello mancano, però, 500 euro che, probabilmente, l’indagato è riuscito a conservare o a spendere.

Caso nel Palermitano

La polizia di Stato ha denunciato a Palermo un borseggiatore che aveva ha rubato un portafoglio ad una donna sull’autobus e ha speso dei soldi utilizzando la carta di credito per alcuni acquisti nei negozi del centro.

Bloccato dopo aver fatto shopping

L’uomo di 65 anni è stato bloccato dagli agenti proprio mentre usciva da un negozio nella zona del tribunale. La vittima del furto li aveva avvisati grazie agli allert della banca che comunicava i vari acquisti eseguiti con la carta. Per piccole cifre.

Il fermo della polizia

Appena uscito dall’esercizio commerciale l’uomo è stato fermato e portato in questura per accertamenti ed è stato denunciato a piede libero.