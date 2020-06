Operazione a Ferla, nel Siracusano

I carabinieri di Ferla, Comune montano nel Siracusano, hanno arrestato un uomo di 50 anni, G.L.P., accusato di coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso della perquisizione nella sua abitazione, gli inquirenti hanno trovato una piccola piantagione di canapa indiana, costituita da 4 piante

alte oltre 150 centimetri e 28 grammi di marijuana. Le piante e lo stupefacente sono stati sequestrati, l’uomo si trova ai domiciliari. A Ferla, un mese e mezzo fa era stato scoperto un altro coltivatore di droga: un uomo di 49 anni aveva realizzato una piccola piantagione di erba nella propria abitazione e per farlo avrebbe usato 4 contenitori di plastica. In poco tempo, secondo gli inquirenti, le piante di marijuana, ben curate dall’indagato, avrebbero raggiunto l’altezza di 60 centimetri. Insomma, erano rigogliose, il quarantanovenne ci avrebbe messo impegno e dedizione in questi lavori di “giardinaggio” ma, in qualche modo, in paese si sarebbe sparsa la voce fino ad arrivare alle orecchie dei carabinieri che, dopo aver avuto altre informazioni, si sono presentati nella casa dell’uomo, trovando quella piccola coltivazione di marijuana. Oltre alle piantine, i militari hanno rinvenuto del materiale per la produzione dell’erba e tutto quanto è stato posto sotto sequestro.

A Siracusa, qualche giorno fa, gli agenti di polizia di Siracusa hanno sequestrato droga che era nascosta in alcuni condomini di via Algeri e via Italia 103, le principali piazze dello spaccio di Siracusa. Alcuni quantitativi sono stati trovati negli ascensori o sul terrazzo e secondo quanto sostenuto dalle forze dell’ordine sarebbero stati nella disponibilità di alcuni gruppi specializzati nel traffico di droga. Otto grammi di marijuana sono stati sequestrati mentre un giovane di 19, trovato in possesso di una dose di erba, è stato segnalato in Prefettura. L’avrebbe acquistata da un venditore in via Italia 103 ed ora sono in corso le indagini per rintracciarlo.