il deputato regionale gennuso dopo colloquio con vertici asp

“Ho parlato con il commissario dell’Asp Siracusa Salvatore Ficarra e con il responsabile del Pte 118 Siracusa Francesco Olivieri e mi hanno assicurato che non ci sarà alcuna chiusura del Pte di Pachino“.

Lo afferma il parlamentare regionale di Forza Italia, Riccardo Gennuso, in merito alla bufera attorno al Pte di Pachino dopo la pubblicazione di una lettera, firmata dalla stessa Asp di Siracusa ed inviata all’assessorato regionale alla Salute, in cui si paventa l’ipotesi di chiusura della struttura di Pachino ed il possibile accorpamento con il Pte di Rosolini, a causa della mancanza di medici.

L’allarme della sindaca di Pachino

La missiva trae origine dall’allarme lanciato dalla sindaca di Pachino, Carmela Petrolito, sulla copertura dei turni nel Pte per tutto questo mese.

“Copertura dei dottori della Guardia medica”

“Si è registrato un vuoto di alcune ore che sarà colmato con i dottori della Guardia medica. Tutto questo nell’immediato, non ci sarà, come ribadisco, alcuna chiusura del Pte” spiega il parlamentare regionale di Forza Italia, Riccardo Gennuso, che, evidentemente, interpreta quella lettera come un sollecito alla Regione e non come una concreta possibilità.

“Accelerare sulla formazione dei medici”

“Sono alla ricerca di medici – dice il deputato regionale di Forza Italia, Riccardo Gennuso – perché il problema della carenza di dottori esiste e non riguarda solo la provincia di Siracusa. Inoltre, ho insistito nella velocizzazione della formazione sull’emergenza per 13 medici che potrebbero portare linfa vitale per la gestione del servizio sanitario nel Pte di Pachino”

Sit in di protesta a Pachino

Frattanto, il Pd ha annunciato nelle ore scorse un sit di protesta in programma giovedì 18 maggio in piazza Vittorio Emanuele, a Pachino. “La situazione è molto grave: l’assessore alla Sanità Giovanna Volo intervenga al più presto per scongiurare una catastrofe annunciata” ha affermato il deputato regionale del Pd, Tiziano Spada. “Si tratta di un intervento reso necessario – dice Spada – dalla lettera del responsabile ad interim dell’Unità Operativa Semplice Dipartimentale dell’Asp di Siracusa che ci lascia particolarmente sgomenti. Non possiamo aspettare che l’immobilismo della politica si verifichino altre disgrazie. Anche per questo, la presenza dell’onorevole Tiziano Spada ci spinge a continuare nel percorso che abbiamo tracciato nei mesi scorsi, convinti di portare le nostre istanze all’attenzione del Governo regionale e di dare risposte ai cittadini pachinesi”.