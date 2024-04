è accaduto a melilli

I carabinieri di Melilli hanno arrestato un pregiudicato di 54 anni del luogo in esecuzione dell’applicazione di un’ordinanza di misura cautelare emessa dal Tribunale di Siracusa.

I due colpi nel panificio

L’uomo è accusato di rapina e tentata rapina in quanto, lo scorso mese di dicembre, secondo quanto emerso nella ricostruzione delle forze dell’ordine, si recò in un panificio, situato a Melilli, e dopo aver minacciato i dipendenti si fece consegnare, senza pagare, alcuni prodotti, tra cui pane, pizza, prodotti lavorati da forno e bevande.

Messo in fuga

Qualche giorno dopo, in prossimità delle festività natalizie, nello stesso panificio e con le medesime modalità, il 54enne pretese lo stesso trattamento solo che il personale chiamò i carabinieri mettendo in fuga l’indagato.

Le telecamere

I militari avviarono le indagini e grazie alla visione dei filmati del sistema di videosorveglianza del locale, alle testimonianze delle persone presenti, sono riusciti ad identificare l’autore, per cui hanno chiesto l’emissione della misura cautelare che è stata eseguita nelle ore scorse.

In carcere

Il 54enne, come disposto dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Siracusa, è stato condotto in carcere, nel penitenziario di Siracusa.

Il soccorso e la rapina

La polizia di Stato ha arrestato un palermitano di 31 anni che prima ha soccorso un’anziana che era caduta per strada e dopo arrivata a casa l’ha rapinata. E’ successo a Palermo nella zona dell’ospedale Policlinico. Il giovane ha assistito una pensionata che è caduta mentre camminava per strada.

Il soccorso e poi la rapina

Con premura l’ha soccorsa e si è offerto di accompagnarla a casa. Appena arrivato nell’appartamento, ha iniziato a minacciare la donna. Pretendeva dei soldi per averla soccorsa e riportata a casa. Il giovane le ha strappato del denaro dalle mani e il cellulare. In casa insieme all’anziana c’era la sorella che è uscita in balcone chiedendo aiuto. I vicini hanno chiamato la polizia e non appena il giovane è sceso per strada ha trovato gli agenti che lo hanno arrestato con l’accusa di rapina, estorsione e resistenza a pubblico ufficiale.