identificato dai carabinieri grazie alle telecamere

Scoperto dai carabinieri l’autore di uno scippo ad una donna

La vittima, per l’aggressione, si era procurata delle lesioni

L’autore identificato grazie alle telecamere

Il gip del Tribunale di Siracusa ha emesso una ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di Gianluigi Caruso, 30 anni, disoccupato, con precedenti penali, accusato di uno scippo ai danni di un’anziana.

L’aggressione alla donna

Nel prenderle la borsa, il trentenne, secondo la ricostruzione dei militari, ha causato la caduta della vittima che si è procurato delle lesioni, per cui è stata costretta a ricorrere alle cure dei medici.

Identificato grazie ai filmati

L’aggressione è avvenuta nei mesi scorsi, in tutto questo tempo, i carabinieri del comando provinciale di Siracusa hanno visto i filmati delle telecamere di sicurezza della zona, estrapolando i frammenti che avrebbero potuto aiutarli nell’identificazione del responsabile.

In casa aveva droga

Dalle informazioni fornite dall’Arma, il trentenne ha precedenti “per reati contro il patrimonio ed in materia di stupefacenti”. Nel corso della perquisizione nell’ abitazione dell’uomo, sono stati rinvenuti circa 40 grammi di marijuana, poi sottoposta a sequestro. L’arrestato è stato accompagnato nel carcere di Cavadonna.

Un’altra donna rapinata

Nei giorni scorsi, nel Trapanese, si è verificata una rapina ai danni di un’anziana, per cui è stata denunciata dai carabinieri una coppia, un uomo ed una donna, entrambi 34enni, residenti a Noto.

Il raggiro alla vittima

La coppia si è recata nell’appartamento di una 85enne che, essendo vedova, vive da sola nella frazione di Rilievo. I due hanno finto di essersi trasferiti da poco nella zona e di voler fare la conoscenza della donna in quanto vicina di casa. La donna, credendo alle loro parole, li ha fatti accomodare ma, una volta giunti all’interno dell’abitazione, la 34enne ha finto di andare in bagno mentre in realtà si è diretta nella camera da letto dove si è appropriata di monili in oro per un valore di 14mila in un cassetto del comò.