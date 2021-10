Panineria con due lavoratori in nero, uno con il reddito di cittadinanza, chiusa l’attività

Caos monopattini, “autovelox” e multe in via Maqueda

Proseguono i controlli e le multe lungo le aree pedonali di Palermo per arginare il fenomeno degli incivili che sfrecciano sui monopattini elettrici. Dopo i controlli della scorsa settimana in via Ruggiero Settimo, la polizia municipale ha piazzato un telelaser di fronte al Teatro Massimo, in via..