rilasciata l'autorizzazione ambientale

Riaperto il centro comunale di raccolta di rifiuti di contrada Targia, chiuso da giorno 1 aprile per il mancato rinnovo, entro i tempi previsti, dell’Autorizzazione ambientale unica rilasciata ieri dal Libero consorzio di comuni.

Gli orari

Il Ccr, come specificato dal Comune di Siracusa, riprenderà l’attività con gli stessi orari: il lunedì dalle 14 alle 20; da martedì a sabato dalle 8 alle 20; domenica 8-14.

I centri mobili

In aggiunta, continuerà a funzionare il Ccr mobile utilizzato in questo giorni per attenuare i disagi e che staziona in Ortigia, nella zona del parcheggio Talete, dalle 15,30 alle 21,30 tutti i giorni tranne la domenica.

“Prendiamo atto con soddisfazione – commentano il sindaco, Francesco Italia, e l’assessore all’Igiene urbana, Andrea Buccheri – che l’autorizzazione è stata rilasciata nel volgere di pochi giorni e che, con le contromisure adottate, siamo riusciti a contenere i disagi dei siracusani. Resta il rammarico del disservizio causato per un atto tutto di competenza degli uffici interessati e che non avrebbe dovuto verificarsi”.

Resta chiuso Ccr in contrada Arenaura

Resta, invece, chiuso il Ccr in contrada Arenaura, sotto sequestro per via di una inchiesta della Procura di Siracusa. Indagate una decina di persone, tra cui il sindaco di Siracusa, Francesco Italia. Il provvedimento è figlio “di un’autorizzazione senza che, a parere della Procura dalla Repubblica, priva di requisiti” aveva spiegato il primo cittadino nelle ore successive all’avviso di garanzia.

La Regione premia i Comuni più virtuosi

Il governo Musumeci destinerà altri 15 milioni di euro da ripartire tra i circa 230 Comuni siciliani virtuosi che nel 2021 hanno superato il 65% di raccolta differenziata dei rifiuti. L’hanno reso noto il presidente della Regione Nello Musumeci e l’assessore all’Energia e ai servizi di pubblica utilità Daniela Baglieri questa mattina alle Ciminiere di Catania in occasione della premiazione agli enti locali “ricicloni”. Presente anche il dirigente generale del dipartimento regionale dell’Acqua e dei rifiuti, Calogero Foti.