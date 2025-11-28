La Procura della Repubblica di Siracusa ha chiesto l’assoluzione per un sacerdote finito sotto processo per abusi sessuali. La notizia è stata riportata dal silerenonpossum.com, un sito di informazione dedicato all’attività della Chiesa cattolica

Fatto accaduto a Francofonte

Le indagini , coordinate dai magistrati, erano scaturite dalla denuncia di un giovane che raccontò agli inquirenti di avere subito le violenze avvenute a Francofonte. Evidentemente, nel corso del procedimento sono emerse elementi per cui la Procura di Siracusa ha ritenuto di sollecitare il Tribunale ad una sentenza di assoluzione.

Un sacerdote condannato

Nel luglio scorso, invece, un sacerdote di 58 anni è stato condannato in via definitiva a 7 anni e 6 mesi di reclusione e alla sospensione dall’esercizio della professione di ministro del culto per violenza sessuale aggravata dall’uso di armi.

La denuncia della madre

La vicenda era venuta alla luce una decina di anni fa dopo la denuncia della madre del ragazzo, un 15enne di Lentini, che avrebbe subito gli abusi da parte del sacerdote sotto la minaccia di un coltello. A seguito dell’esposto, il giovane venne sentito dagli inquirenti con l’ausilio di una psicologa.