sono approdati sulla costa di ognina

Sono 35 i migranti sbarcati nella serata di ieri sulla costa del Siracusano. L’imbarcazione con gli stranieri, di probabile origine del Bangladesh, è approdata sul litorale di Ognina, zona balneare a sud di Siracusa: i migranti sono stati intercettati poco dopo dalle forze dell’ordine.

Operazione di identificazione

Tutti quanti sono stati trasferiti a Portopalo di Capo Passero per le operazioni di identificazione, frattanto è stata aperta un’inchiesta per svelare se tra gli stranieri ci sono minori.

Migranti al largo di Tripoli

Sono circa 75 i migranti a bordo di una barca in difficoltà al largo di Tripoli. “Il motore della barca si è rotto – afferma Alarm Phone – e alcune persone sono in acqua”. Non si ha alcuna notizia, inoltre, delle 70 persone a bordo di una imbarcazione che si era capovolta e di cui la ong aveva dato notizia ieri. “Non sappiamo – afferma Alarm Phone – se siano state soccorse e siano ancora vive”.

Espulsioni dall’Algeria

Oltre 660 migranti di diversi Paesi africani sono arrivati ​​nel nord del Niger dopo essere stati respinti dall’Algeria. Lo riferisce l’AGI che riprende l’agenzia France presse. Sarebbero 669 i migranti respinti verso il nord del Niger, prevalentemente originari dall’Africa centrale e occidentale, più precisamente dal Mali, dal Burkina Faso, dalla Guinea, dal Senegal, dal Benin, dalla Costa d’Avorio, dal Gambia, dal Sud-Sudan, dalla Nigeria, dal Camerun e dalla Sierra Leone. Tra i rimpatri figurano inoltre cittadini di Ciad, Mauritania, Guinea-Bissau, Liberia e Togo.

Il gruppo è arrivato a piedi il 17 settembre ad Assamaka, la città nigerina più vicina al confine algerino, dopo essere stati espulsi L’Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim) ha “confermato” all’Afp “l’arrivo dell’ondata di migranti” dall’Algeria, senza però anticipare il numero.

Lo scorso 6 settembre, circa 847 migranti, per lo più nigerini e tra cui 40 donne e 74 bambini non accompagnati, erano arrivati ​​​​ad Agadez dopo essere stati respinti dall’Algeria.

.