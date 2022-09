indagini della polizia

Sono due gli sbarchi che si sono registrati nel Siracusano in queste ultime ore. I primi ad arrivare sono stati 234 migranti, di cui 11 minori non accompagnati, approdati a bordo di un barcone nel porto commerciale di Augusta, intercettato questa notte dalla Guardia di finanza.

Sbarco a Portopalo

Altri 34 migranti, originari del Bangladesh sono arrivati su una banchina di Portopalo di Capo Passero, sulla punta estrema della Sicilia orientale. La polizia ha sequestrato una barca in vetroresina con cui gli stranieri hanno compiuto la traversata in mare. Le indagini su entrambi gli sbarchi sono coordinate dalla Procura di Siracusa per individuare gli scafisti.

In arrivo altri migranti

Sono 765 i migranti bordo di tre navi ong. Lo scrive l’AGI. Sono 428 sulla Sea Watch 3′ in attesa dell’assegnazione di un porto sicuro; così come la SeaEye4 dove vi sono 208 persone e la Humanity1 con 129 migranti. “La flotta civile ha salvato nei giorni scorsi centinaia di persone che altrimenti sarebbero state illegalmente respinte in Libia o annegate”, afferma la ong tedesca che dopo oltre dieci giorni in mare chiede un porto sicuro. Inoltre Alarm Phone ha lanciato l’allerta per un barcone con 250 migranti alla deriva, tra loro ci sarebbe 80 bambini: sarebbe partita da Libano circa una settimana fa ed è senza carburante.

La tragedia

Sei rifugiati siriani, fra cui due bambini di uno e due anni, un adolescente e tre adulti, sono morti su un barcone presumibilmente “di fame e di sete”. Lo afferma l’Unhcr sottolineando che l’Agenzia sta assistendo i 26 sopravvissuti sbarcati a Pozzallo, molti dei quali “presentano condizioni estremamente gravi, tra cui ustioni”.

“E’ inaccettabile – dice la rappresentante dell’Unhcr in Italia Claudia Cardoletti -. Rafforzare il soccorso in mare è l’unico modo per evitare queste tragedie”.

Si trovavano in un barcone alla deriva nel Mediterraneo

Le vittime e i sopravvissuti, spiega l’Agenzia dell’Onu per i rifugiati, si trovavano su un barcone alla deriva da diversi giorni nel Mediterraneo centrale, prima che a soccorrerli arrivasse una nave della Guardia Costiera italiana. Oltre ai due bambini, sarebbero morti un dodicenne e tre donne tra cui la nonna e la madre di alcuni bimbi che invece sono sopravvissuti.