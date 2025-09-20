Un incidente mortale si è verificato questa mattina, intorno alle 9, sulla Sp 19 tra Pachino e Noto. A perdere la vita è stata una donna di 45 anni che era a bordo di una macchina, una Toyota Yaris, scontratasi, per cause che sono al vaglio dei carabinieri e polizia con un autobus.

Lo scontro allo svincolo per Vendicari

L’impatto è avvenuto in prossimità dello svincolo per la riserva di Vendicari ma la donna, nonostante i soccorsi, non ce l’ha fatta, il suo cuore ha cessato di battere. Non ci sono feriti tra i passeggeri del bus, posto sotto sequestro, su disposizione della Procura di Siracusa, insieme alla macchina.

L’inchiesta per omicidio stradale

I magistrati hanno aperto un’inchiesta per omicidio stradale e sono in corso i primi interrogatori dei testimoni per provare a ricostruire la dinamica dell’incidente.

Incidente mortale nell’Agrigentino

Un altro incidente mortale si è registrato nell’Agrigentino, in particolare sulla Statale 118 Corleonese Agrigentina. Nello scontro tra due veicoli è deceduta una persona: l’Anas ha chiuso temporaneamente la corsia, in direzione Nord ed è stato istituito un senso unico alternato. “Sul posto sono intervenute le squadre Anas e delle Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità, al fine di consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile” fanno sapere dall’Anas