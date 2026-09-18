È un agente della Polizia Municipale di Siracusa l’uomo rimasto ferito nell’incidente stradale avvenuto ieri lungo via Elorina, nella zona sud della città. L’agente, che si trovava in sella alla sua moto, è rimasto coinvolto nello scontro con un’automobile per cause che sono ancora al vaglio degli investigatori.

Intervento chirurgico

Le condizioni del motociclista hanno reso necessario l’intervento dell’elisoccorso e il trasferimento a Catania, in una struttura ospedaliera attrezzata per la gestione dei traumi. Nell’impatto avrebbe riportato diverse fratture. Oggi è previsto un intervento chirurgico. Secondo quanto si apprende, non sarebbe in pericolo di vita.

Le indagini

Le indagini sono in mano agli stessi agenti della Polizia Municipale che hanno effettuato i rilievi e raccolto gli elementi utili a ricostruire l’esatta dinamica dello scontro. Restano quindi da chiarire le circostanze dell’impatto tra la moto e l’auto e le eventuali responsabilità.