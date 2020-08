Il nordafricano era ubriaco

I carabinieri di Floridia, nel Siracusano, hanno bloccato e denunciato 4 persone, 3 italiani tra i 30 ed i 40 anni, residenti a Floridia, ed un marocchino di 44 anni, protagonisti di una rissa scoppiata nella tarda serata in un bar di Floridia.

“La ricostruzione dei fatti ha portato i militari dell’Arma a scoprire che il 44enne marocchino, entrato in un bar del centro floridiano, non avendosi vista accolta la richiesta di avere una bevanda alcolica, in quanto già in evidente stato di alterazione, prima si allontanava pacificamente, ma subito dopo, scattato in lui un ripensamento, è ritornato all’interno dell’esercizio commerciale reiterando la richiesta, questa volta con tono polemico ed iniziando ad aggredire i presenti” fanno sapere i carabinieri del comando provinciale di Siracusa.

E’ scoppiata una rissa ma per fortuna nessuno è stato costretto a fare ricorso alle cure dei medici. I quattro, fermati dai carabinieri, sono stati identificati e deferiti in stato di libertà, per il reato di rissa, alla Procura della Repubblica di Siracusa. Nell’ambito di una vasta operazione di controllo, i carabinieri hanno controllato 92 veicoli ed oltre 159 persone. 26 sono state le contravvenzioni per un importo complessivo di € 17 mila: “le violazioni più frequenti – dicono i carabinieri di Siracusa – sono state la mancanza di copertura assicurativa per la responsabilità civile, la guida senza patente o con patente scaduta di validità, la mancata esibizione dei documenti di circolazione e/o di guida, il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, il mancato uso del casco protettivo, con un centinaio di punti patente sottratti ai contravventori”. Inoltre, i carabinieri “reiterano nuovamente il consiglio di individuare all’interno dei gruppi un “guidatore designato” che, non bevendo alcolici durante la giornata, possa accompagnare gli amici in auto in piena sicurezza”.

Infine, nel corso delle attività sono state controllate 49 persone sottoposte agli arrestati domiciliari ed alla sorveglianza speciali: sono stati segnalati in Prefettura 6 assuntori di sostanze stupefacenti.