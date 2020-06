La protesta

Poco dopo la manifestazione, “Black lives matter” per commemorare George FLoyd ed Adnan Siddique sono comparse della scritte razziste in prossimità del tempio di Apollo di Siracusa. Dura la condanna delle associazioni che denunciano la presenza di una cultura razzista nella città siciliana.

“La risposta non è mancata: dopo pochi giorni, oggi, esattamente nello stesso punto in cui i manifestanti avevano appeso cartelli e striscioni sull’inclusione e sull’uguaglianza, sono state ritrovate delle maglie sulle quali figurano scritte fortemente razziste. Il quadro che abbiamo di fronte è chiaro: nella nostra città esiste anche ancora un razzismo profondamente radicato che non riesce ad attenuarsi e tanto meno consente una lettura reale della società. Le morti di George FLoyd o del bracciante Adnan Siddique dovrebbero essere d’esempio: l’unico conflitto da costruire e alimentare è con chi discrimina e sfrutta, con chi utilizza il ricatto economico come arma di controllo e con chi rende le nostre città difficilmente attraversabili da tutte e tutti. Non esistono altri conflitti, non esistono altre guerre, non esistono altre differenze”.

Le associazioni ricordano anche un’altra vicenda, quella della baraccopoli di Cassibile. “Tuttavia lungo è ancora il percorso di consapevolezza come tante sono ancora le battaglie per una città che sia veramente inclusiva. Basti guardare alla situazione di Cassibile, luogo di sfruttamento della nostra città, in cui gli interventi necessari sono ancora tanti almeno quante le responsabilità politiche dietro la condizione dei migranti. Chi è sceso in piazza in questi anni, chi si è mobilitato, chi si è esposto, chi si è speso però continuerà ad immaginare e lottare per una Siracusa accogliente, inclusiva e solidale ma lo sarà veramente se la costruiremo tutti insieme, non lasciando indietro nessuno, ripensando la nostra città in maniera collettiva e plurale”