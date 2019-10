Dentro un'area recintata di in contrada Minnella a Carlentini

La Guardia di Finanza di Lentini ha sequestrato una discarica abusiva di 6 mila metri quadrati contenente eternit, materiale proveniente da demolizioni di fabbricati, rottami ferrosi ed ogni altro tipo di rifiuto.

I militari della Tenenza, consapevoli di dover arginare l’illegalità ambientale in un periodo così delicato per tutta la Regione Siciliana, hanno posto in essere un’azione volta al monitoraggio delle zone del comprensorio ritenute a forte rischio.

L’area, in contrada Minnella a Carlentini, nel Siracusano, è recintata. Il proprietario del terreno è stato denunciato a piede libero. Saranno avviate adesso le procedure per la bonifica e per ripristinare l’originario stato dei luoghi.