A Melilli, nel Siracusano

I carabinieri di Villasmundo, insieme agli agenti della Polizia municipale di Melilli, hanno denunciato un uomo di 54 anni, melillese, con precedenti penali per aver realizzato una discarica abusiva in un terreno in contrada Corvo, nel territorio di Melilli. I militari dell’Arma, già da qualche giorno, durante un servizio di controllo del territorio, avevano individuato l’area avviando le indagini allo scopo di individuare il responsabile. I controlli hanno permesso di appurare che l’area in cui è stata realizzata la discarica, dell’estensione di circa 5000 metri quadrati, di proprietà di una impresa di costruzioni non più esistente, è stata abusivamente occupata e recintata dall’uomo, che l’ha trasformata in un sito per il conferimento di scarti di lavorazione edile. “La discarica abusiva è stata sequestrata e messa a disposizione dell’autorità giudiziaria aretusea anche per permettere di effettuare gli accertamenti finalizzati alla rilevazione di eventuali tracce di inquinamento ambientale e/o del sottosuolo” fanno sapere dal comando provinciale.

Poco tempo fa, la Polizia provinciale di Siracusa ha posto sotto sequestro una vasta area in contrada Tivoli, alla periferia sud di Siracusa, trasformata in discarica abusiva. Si tratta di una zona sensibile, non distante da alcune villette, dove spesso si sono verificati incendi appiccati contro i cassonetti dell’immondizia prima dell’avvio del servizio della raccolta differenziata. Al suo interno, oltre a cumuli di rifiuti e a sfalci di potatura, gli agenti della Municipale hanno rinvenuto rifiuti pericolosi tra i quali farmaci, scarti edili, vernici e guaine bituminose. Si è scoperto, nel corso dei controlli, che è stata rubata una fototrappola, una microcamera usata dalle forze dell’ordine per filmare chi smaltisce abusivamente i rifiuti.

E nelle settimane precedenti, la stessa Polizia ambientale scovò altre discariche abusive nel territorio di Siracusa per un ammontare di oltre 6 tonnellate e mezzo di rifiuti. Nel dettaglio gli interventi di bonifica riguardarono la zona della Pizzuta, le vie San Cataldo, Luigi Monti, Modica, piazza Leonforte, l’area della Borgata, via Agrigento, piazza Santa Lucia, le vie Mosco, Ancona e Genova, e tutte le micro discariche di Ortigia, Fontane Bianche, Ognina, Isola e le vie Ermocrate ed Elorina.