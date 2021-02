la proposta dell'assessore alla cultura di siracusa

L’assessore alla Cultura di Siracusa lancia la proposta di realizzare una cattedra Unesco nelle università

Una iniziativa che consentire di formare esperti per lo sfruttamento dei tanti siti Unesco presenti in Sicilia

L’appello è stato lanciato all’Università siciliana

“Paradossalmente la Sicilia, regione italiana, e probabilmente del mondo, che vanta il maggior numero di siti Unesco sul patrimonio culturale materiale e immateriale, non ha una sola cattedra Unesco nelle sue università”. Lo afferma Fabio Granata, assessore alla Cultura ed all’Università di Siracusa, ex assessore regionale ai Beni culturali, che ha lanciato un appello all’Università siciliana.

Presentare la candidatura

Secondo l’assessore alla Cultura, si tratta di una grave mancanza di offerta formativa “anche in riferimento alla piena autonomia sul sistema dei beni culturali della Regione Siciliana”. E propone il percorso da seguire. “I soggetti interessati alla istituzione di una cattedra Unesco possono proporne la candidatura secondo le procedure previste dall’Unesco. Il termine per la presentazione delle candidature alla Commissione nazionale è fissato al 31 marzo 2021”.

La decisione a Parigi

Secondo quanto sostenuto da Granata, una volta presentata la richiesta, la commissione potrà inoltrare a Parigi le candidature entro il 30 aprile, come previsto dalle linee guida, unitamente al proprio necessario parere, per le valutazioni di competenza degli organi preposti. Serve quindi attivarsi subito e così supplire alla grave mancanza”.

Il programma

Il programma Unitwin/Unesco Chairs, lanciato nel 1992, promuove la collaborazione internazionale interuniversitaria e l’organizzazione in rete per rilanciare le capacità istituzionali attraverso la condivisione di conoscenze e il lavoro collaborativo.

“Le università, attraverso la Rete, mettono in comune le loro risorse umane e materiali per affrontare le sfide più pressanti e contribuire allo sviluppo della società. Spesso la Rete delle cattedre è in grado di fornire esperti e mediatori tra il mondo accademico, la società civile, le comunità locali, la ricerca e la politica, dimostrando la propria utilità nell’informare i decisori politici, stabilire nuove iniziative didattiche, generare innovazione attraverso la ricerca e contribuire all’arricchimento di programmi universitari esistenti promuovendo, allo stesso tempo, la diversità culturale”.

“Una Cattedra Unesco viene istituita per un periodo di quattro anni tramite un accordo sottoscritto dal Direttore Generale dell’Unesco e dal Rettore dell’università o dell’istituto di ricerca”