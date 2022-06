tutte le rubriche assegnate

Il nuovo sindaco di Solarino, nel Siracusano, Peppe Germano, si è insediato nelle scorse ore. Ha già definito la composizione della sua nuova giunta, composta da Francesca Oliva, vicesindaco, Francesco Barbagallo, Michele Gianni e Giovanna Pizzo.

Le deleghe

Francesca Oliva, oltre ad essere vicesindaco, ha le seguenti rubriche: Sport – Spettacolo – Pubblica Istruzione – Politiche Agricole – Politiche Giovanili – Tempo Libero;

Francesco Barbagallo: Attività Produttive e Sviluppo Economico – Servizi Cimiteriali – Edilizia Cimiteriale – Igiene e Sanità – Politiche del Lavoro – Trasporti pubblici e Mobilità Sostenibile – Ciclo Integrato delle Acque – Rapporti con il Consiglio Comunale – Polizia Municipale e Annona – Servizi Demografici ed Elettorali – Affissione e Pubblicità – Fiere, Mercati e Sagre – Protezione Civile e Sicurezza – Informatizzazione dei servizi e Telecomunicazioni – Contrasto al Randagismo – Tutela degli Animali.

Michele Gianni: Lavori Pubblici ed Urbanistica – Manutenzione Beni di proprietà comunale – Edilizia Sportiva – Edilizia Scolastica – Arredo e Servizi Urbani – Politiche Energetiche – Politiche del Territorio – Ecologia Ambiente – Transizione Ecologica – Verde Pubblico, Giardini e Parchi.

Giovanna Pizzo: Promozione Attività nel campo della Cultura della Storia e delle Tradizioni – Associazioni di Volontariato – Turismo – Cultura, Arte e Beni Culturali – Servizi Sociali e Solidarietà Sociale – Famiglia e Servizi alla Persona – Contenzioso – Legalità e Trasparenza nella Pubblica Amministrazione – Servizi Bibliotecari – Pari Opportunità ed Immigrazione – Archivi Storici – Patrimonio Artistico e Museale – Relazioni col Cittadino.

Le rubriche del sindaco

Il sindaco si è trattenuto le seguenti rubriche: Personale – Bilancio, Politiche Finanziarie e Tributi – Ricerca e Progettazione Fondi Europei – Rapporti Istituzionali – Comunicazione – Rifiuti e Raccolta Differenziata

La situazione ad Avola

La vasta coalizione che ha sostenuto Rossana Cannata, diventata la prima sindaca della storia di Avola, è in fibrillazione per la composizione della giunta.

I posti in giunta, sindaco escluso, sono sette e nella presentazione della sua squadra, prima della consultazione elettorale, Rossana Cannata aveva indicato 4 nomi: Salvatore Andolina, avvocato, ex consigliere provinciale, in rappresentanza di Noi con l’Italia, Vera Tiralongo, indicata da Forza Italia, l’ispettore di polizia Salvatore Coletta, in quota liste civiche, e Massimo Grande, vicesindaco uscente, nel segno della continuità con la precedente amministrazione.