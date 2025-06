L’allarme lanciato dal vescovo di Siracusa, Francesco Lomanto, sull’emergenza sicurezza a Siracusa, è stato come un sasso lanciato nello stagno.

La scia di sangue

La catena di agguati, alcuni dei quali culminati con 4 omicidi, non poteva passare inosservata e così dopo il monito del pastore della chiesa siracusana sono intervenuti il Siulp, un sindacato di polizia, e Forza Italia, che, in merito a questi episodi, avvertono come la carenza di personale nelle forze dell’ordine sia un problema non da poco.

Emergenza a Siracusa

“La situazione della sicurezza a Siracusa è preoccupante e richiede un’immediata attenzione da parte delle autorità competenti. La sicurezza percepita dai siracusani non è stata mai così carente e il verificarsi di frequenti atti di violenza e criminalità sono segnali chiari che qualcosa non va” spiegano i consiglieri comunali di Forza Italia Damiano De Simone, Luigi Gennuso, Cosimo Burti, Leandro Marino, Salvatore La Runa e Alessandra Barbone che hanno raccolto la segnalazione del Siulp.

A rischio la sicurezza dei cittadini

Il gruppo consiliare di Forza Italia a Siracusa, sulla scorta delle indicazioni del sindacato di polizia, ammette che, per come stanno le cose, garantire la sicurezza dei cittadini è fortemente lesionata. “In queste settimane stiamo assistendo ad una recrudescenza criminale. Il SIULP di Siracusa ha denunciato la cronica carenza di personale nella provincia di Siracusa e noi di Forza Italia non possiamo che essere solidali con le loro richieste. È evidente che la mancanza di risorse umane e di risorse adeguate stia compromettendo la capacità di trasmettere sicurezza ai nostri cittadini” si legge nella nota dei consiglieri comunali di Forza Italia.

L’appello alle altre forze politiche

“Noi di Forza Italia – spiegano i consiglieri – siamo pronti a collaborare con tutte le forze politiche del territorio per trovare soluzioni concrete e durature per ripristinare quel senso di sicurezza che oggi sembra essere poco percepita, aggravata dalle carenze di organico denunciate dal SIULP. Riteniamo che la sicurezza sia un tema che va oltre le divisioni politiche e che richieda un impegno comune da parte di tutti”