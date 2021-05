Spaccia droga a ridosso di un parco per bambini, migrante arrestato

25/05/2021

Spaccio di droga a ridosso di un parco per bambini Arrestato un migrante dai carabinieri Bloccato anche un cliente Avrebbe spacciato droga in piazzale Lepanto, a ridosso del parco dei Marinaretti, a Siracusa, un migrante di 53 anni, originario dell’Algeria, che è stato arrestato dai carabinieri. L’uomo, che deve rispondere di detenzione di sostanze stupefacenti per fini di spaccio, si trova ai domiciliari, come disposto dalla Procura di Siracusa, in attesa dell’udienza di convalida della misura cautelare davanti al gip del Tribunale di Siracusa. La cessione di droga I carabinieri del Nucleo radiomobile della Compagnia di Siracusa, nel corso di un servizio di controllo nella zona, che si trova vicino a corso Umberto, ai piedi di Ortigia, il centro storico della città, si sono accorti di quell’uomo. Lo hanno osservato per qualche minuto, intuendo che non era lì per caso, infatti, poco dopo, avrebbe ceduto qualcosa, una dose di droga, ad un cliente. La perquisizione A quel punto, i militari si sono diretti verso di lui, sottoponendolo ad una perquisizione. Nella sua disponibilità avrebbe avuto 17 dosi di hashish, tutte già confezionate e pronte ad essere vendute, oltre che della somma contante di 100 euro, ritenuto dai carabinieri il provento dell’attività di spaccio. L’algerino, che non ha precedenti penali, è stato tratto in arresto, mentre il cliente è stato segnalato all’autorità amministrativa quale assuntore. Quasi un arresto per droga al giorno Con cadenza quasi giornaliera, si registrano arresti per droga da parte dei carabinieri di Siracusa. Nelle ore scorse, a finire ai domiciliari per spaccio, è stato un 27enne di Rosolini che aveva nascosto dietro al forno di casa 250 grammi di droga, suddivisa in varie dosi “pronte per essere spacciate nonché coltelli utilizzati per tagliare lo stupefacente ed un bilancino di precisione”. Inoltre, nel corso del controllo “sono stati altresì rinvenuti 100 euro, contanti che sono stati sequestrati insieme alla droga poiché ritenuti provento di pregressa attività di spaccio”.

