Spaccia droga nella sua abitazione mentre è ai domiciliari, donna arrestata dai carabinieri

Redazione di

12/05/2020

I carabinieri di Avola hanno arrestato una donna, Annamaria Marcì, 31 anni, disoccupata, con precedenti penali, residente ad Avola, accusata di detenzione di sostanze stupefacenti per fini di spaccio. L’indagata, nonostante fosse ai domiciliari, avrebbe messo in piedi un piccolo traffico di marijuana, come emerso al termine della perquisizione nella sua abitazione: i militari hanno rinvenuto 5 grammi di erba già suddivisa in dosi e pronta per essere smerciata. “I carabinieri hanno acquisito elementi tali da far ritenere che la stessa potesse detenere e spacciare droga. Pertanto, dopo aver controllato un soggetto nei pressi dell’abitazione della donna, trovato in possesso di stupefacente, hanno proceduto ad effettuare una perquisizione personale e domiciliare” spiegano dal comando provinciale dei carabinieri di Siracusa. La donna, come disposto dalla Procura di Siracusa, si trova ai domiciliari. Un’operazione antidroga è stata condotta a Siracusa dagli agenti della Squadra mobile che hanno arrestato C.S., 30 anni, siracusano, disoccupato, perché trovato in possesso di 250 grammi di marijuana contenuti in una busta per la spesa. L’indagato, accusato di detenzione di sostanze stupefacenti per fini di spaccio, è stato bloccato in un complesso di palazzine in via Italia, a due passi da viale Santa Panagia. Il trentenne era stato visto qualche minuto prima con quella busta, come se fosse appena uscito da un supermercato per fare la spesa, ma il suo atteggiamento non avrebbe convinto del tutto i poliziotti, che, a quel punto, lo hanno seguito. Anzi, gli sono quasi andati incontro e quando hanno incrociato gli sguardi, il presunto spacciatore li avrebbe salutati. C’era un forte odore di marijuana, per gli inquirenti sarebbe stata la prova che quella non era certo la spesa ma un grosso quantitativo di droga. Gli agenti della Squadra mobile, al comando del dirigente Gabriele Presti, sono al lavoro per comprendere il ruolo del trentenne in questo traffico di droga, se di semplice corriere o di un componente di una rete di spaccio più complessa.

