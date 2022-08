a palazzo acreide, nel siracusano

I carabinieri hanno arrestato fratello e sorella, per detenzione al fine di spaccio di sostanze stupefacenti. Il blitz è scattato a Palazzolo Acreide, in concomitanza con i festeggiamenti di San Sebastiano, co-patrono del centro montano del Siracusano.

Mercatino della droga in casa

Nel corso della perquisizione dell’appartamento nella disponibilità dei due indagati, lui 35 anni, lei 37 anni, i militari hanno rinvenuto 110 grammi di cocaina purissima, due grammi di hashish, materiale per il confezionamento e un bilancino di precisione, oltre a circa mille euro di denaro contante.

Fratello e sorella ai domiciliari

Tutto quanto era nascosto all’interno di un borsello e nell’armadio delle camere da letto. I due fratelli sono stati posti agli arresti domiciliari a disposizione della Procura di Siracusa mentre la droga è stata sottoposta a sequestro in attesa delle analisi.

Padre e figlia arrestati a Palermo

Mezzo chilo di cocaina in casa gestito in famiglia. I carabinieri del nucleo radiomobile di Palermo hanno arrestato padre e figlia di 60 e 47 anni, palermitani, accusati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I controlli con l’unità cinofila

I militari con i colleghi dell’unità cinofila del nucleo Palermo Villagrazia, nel corso di una perquisizione in casa degli indagati, nel quartiere Vucciria, hanno trovato mezzo chilo di cocaina, parzialmente suddivisa in dosi e oltre 1000 euro in banconote di piccolo taglio.

Il valore della droga

La droga recuperata, che immessa sul mercato del dettaglio avrebbe fruttato fino a 50.000 euro, è stata sequestrata e sarà esaminata presso il laboratorio analisi sostanze stupefacenti del comando provinciale dei carabinieri di Palermo per le verifiche ponderali e qualitative.

Arresto convalidato

L’arresto è stato convalidato dal gip che ha sottoposto l’uomo alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e la donna alla misura degli arresti domiciliari.

Arrestato a Pachino

Gli agenti della Squadra mobile e del commissariato di Pachino hanno eseguito un ordine di carcerazione, emesso dalla Procura della Repubblica di Perugia, nei confronti di un nigeriano di 27 anni.