Spaccio di droga a Lentini ed un furto ad Augusta, due arresti dei carabinieri

Redazione di

25/10/2020

E’ di due arresti il bilancio dei carabinieri al termine di due distinte indagini scattate nel Siracusano. A Lentini, i militari hanno fermato per detenzione di sostanze stupefacenti per fini di spaccio Alfio Sambasile, 36 anni, con precedenti penali, che, nella sua abitazione, nascondeva circa 77 grammi di marijuana, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi. Contestualmente, è stato denunciato per spaccio di droga C. G. 42 anni, nella cui abitazione, aveva 17 grammi di erba. Sambasile è agli arresti domiciliari in attesa della convalida dell’arresto. Ad Augusta, i carabinieri della Compagnia di Augusta hanno tratto in arresto per furto aggravato Franco Miduri 44 anni, con precedenti penali. Secondo la ricostruzione delle forze dell’ordine, ” dopo aver forzato nel cuore della notte, insieme ad un complice, la porta di ingresso a vetri di un noto bar, danneggiandola – dicono i carabinieri di Siracusa – irreparabilmente, si è furtivamente introdotto, asportando i contanti che il titolare aveva lasciato nel registratore di cassa”. I rumori hanno però attirato l’attenzione dei vicini che hanno chiamato i carabinieri, i quali, giunti sul posto, hanno visto le telecamere di sorveglianza riconoscendo Miduri. “Le mirate ricerche hanno dato presto buon esito, ed i Carabinieri hanno rapidamente rintracciato e tratto in arresto il malvivente, che in tasca aveva ancora parte dei soldi trafugati, che poi sono stati restituiti al titolare del bar. Le ricerche sono ora volte a catturare il complice, che, col favore della notte, si è al momento reso irreperibile” fanno sapere dal comando provinciale dei carabinieri. Al termine dell’udienza di convalida, al palazzo di giustizia di Siracusa, il gip del tribunale ha disposto l’obbligo di dimora ad Augusta con obbligo di permanere in casa nelle ore notturne.

E’ di due arresti il bilancio dei carabinieri al termine di due distinte indagini scattate nel Siracusano. A Lentini, i militari hanno fermato per detenzione di sostanze stupefacenti per fini di spaccio Alfio Sambasile, 36 anni, con precedenti penali, che, nella sua abitazione, nascondeva circa 77 grammi di marijuana, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi. Contestualmente, è stato denunciato per spaccio di droga C. G. 42 anni, nella cui abitazione, aveva 17 grammi di erba. Sambasile è agli arresti domiciliari in attesa della convalida dell’arresto.

Ad Augusta, i carabinieri della Compagnia di Augusta hanno tratto in arresto per furto aggravato Franco Miduri 44 anni, con precedenti penali. Secondo la ricostruzione delle forze dell’ordine, ” dopo aver forzato nel cuore della notte, insieme ad un complice, la porta di ingresso a vetri di un noto bar, danneggiandola – dicono i carabinieri di Siracusa – irreparabilmente, si è furtivamente introdotto, asportando i contanti che il titolare aveva lasciato nel registratore di cassa”. I rumori hanno però attirato l’attenzione dei vicini che hanno chiamato i carabinieri, i quali, giunti sul posto, hanno visto le telecamere di sorveglianza riconoscendo Miduri.

“Le mirate ricerche hanno dato presto buon esito, ed i Carabinieri hanno rapidamente rintracciato e tratto in

arresto il malvivente, che in tasca aveva ancora parte dei soldi trafugati, che poi sono stati restituiti al titolare del bar.

Le ricerche sono ora volte a catturare il complice, che, col favore della notte, si è al momento reso irreperibile” fanno sapere dal comando provinciale dei carabinieri. Al termine dell’udienza di convalida, al palazzo di giustizia di Siracusa, il gip del tribunale ha disposto l’obbligo di dimora ad Augusta con obbligo di permanere in casa nelle ore notturne.