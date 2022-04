lui italiano, lei è tedesca

I carabinieri della Stazione di Canicattini Bagni hanno arrestato una coppia, lui italiano lei tedesca, responsabile di un’attività di spaccio di sostanze stupefacenti.

La perquisizione nella casa della coppia

Al termine di una perquisizione nell’abitazione della coppia, in Contrada Garofalo, nel territorio di Canicattini Bagni, i militari hanno rinvenuto oltre 60 grammi di marijuana già pronta per essere spacciata nonché materiale per il confezionamento e un bilancino di precisione. La coppia è stata sottoposta agli arresti domiciliari.

Le indagini

Le indagini hanno avuto inizio poco dopo aver scoperto che quell’abitazione era diventata un riferimento per alcuni tossicodipendenti della zona di Canicattini, area montana del Siracusano, Ed è bastato seguirne uno per svelare il “lavoro” della coppia, a quanto pare sganciata da contesti criminali. I due, nelle prossime ore, saranno ascoltati al palazzo di giustizia di Siracusa per l’udienza di convalida della misura cautelare.

Altre coppie di Canicattini spacciano droga

Non è il primo caso, a Canicattini, di una coppia scoperta a spacciare droga. Due mesi fa, i carabinieri arrestarono un giovane di 24 anni e denunciarono la compagna per detenzione di sostanze stupefacenti per fini di spaccio. Venne fuori che la loro casa era stata trasformata in un mercatino della droga.

Nel corso della perquisizione, i carabinieri della stazione di Canicattini rinvennero 30 grammi di hashish, pronti per essere spacciati ma nel corso del controllo si scoprì del materiale per il confezionamento.

Altra coppia fermata nel Siracusano

Precedentemente, a Palazzolo Acreide, a pochi chilometri da Canicattini Bagni, i carabinieri di Siracusa arrestarono 2 coniugi, lui 44 anni, lei 22 anni, che avevano in casa 4 kg di marijuana e oltre 110 grammi di hashish occultati in barattoli.

I contenitori erano all’interno di un’autorimessa annessa all’abitazione ma venne scovato del materiale utilizzato per il confezionamento in dosi. La perquisizione, estesa anche al terreno di pertinenza del villino, permise di rinvenire oltre 50 piantine di marijuana.