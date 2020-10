operazione della squadra mobile

Gli agenti della Squadra mobile di Ragusa hanno arrestato due minorenni, entrambi originari dell’Albania, accusati di aver spacciato droga nel centro storico di Ragusa. Secondo quanto emerso nelle indagini della polizia, i due, da qualche tempo, avrebbero venduto dosi di marijuana a loro coetanei ma sarebbe avvenuto sotto gli occhi di alcuni passanti e residenti che, a quel punto, si sarebbero rivolti alle forze dell’ordine per stroncare la compravendita di droga.

L’attenzione degli agenti della Squadra mobile, che poco prima avevano notato un passaggio di droga tra gli indagati ed un giovane cliente, quest’ultimo poi segnalato in Prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti, si è concentrata su una abitazione del centro cittadino, presso cui i poliziotti avrebbero notato uno dei due albanesi.

La perquisizione ha consentito di rinvenire e sequestrare 350 grammi di marijuana e del materiale per il confezionamento dello stupefacente in dosi, “materiale, questo, in possesso di un complice del soggetto fermato in precedenza, anch’esso minore degli anni 18” dicono dalla Questura di Ragusa- Al termine dell’attività investigativa, gli indagati sono stati condotti nel Centro di prima accoglienza di Catania, a disposizione della Procura dei minori di Catania. Il Tribunale per i minorenni di Catania ha confermato il provvedimento eseguito dalla polizia