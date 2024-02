la richiesta dell'asp siracusa

L’ospedale Di Maria di Avola usufruirà del servizio Sten, servizio trasporto di emergenza del neonato, grazie al San Marco di Catania, in attesa che sia operativo quello con l’Umberto I di Siracusa.

L’intesa

A darne notizia è il commissario straordinario dell’Asp di Siracusa Alessandro Caltagirone, che ha ringrazia il dirigente generale del Dipartimento per la Pianificazione Strategica dell’Assessorato regionale della Salute Salvatore Iacolino e il direttore generale del Policlinico Rodolico San Marco di Catania Gaetano Sirna per avere espresso parere favorevole alla richiesta formulata nei giorni scorsi.

La vicenda

Il problema venne fuori dopo la denuncia di alcuni pediatri di Lentini per cui il servizio di trasferimento del neonato dal Di Maria in un altro ospedale dotato di Terapia intensiva presentava della criticità. Il riferimento del Di Maria è l’ospedale di Siracusa, ma come ha spiegato la stessa Asp di Siracusa, ci sono ancora delle sofferenze, per cui si è deciso di creare una collaborazione con il San Marco di Catania.

Le parole di Caltagirone

“L’autorizzazione del Dipartimento per la Pianificazione Strategica dell’Assessorato regionale della Salute e il parere favorevole della Direzione generale del Policlinico Rodolico San Marco – dichiara il commissario straordinario Caltagirone – che ringrazio a nome dell’ASP e dei cittadini della zona sud di questa provincia, ad estendere territorialmente in via provvisoria lo STEN fino ad Avola, nelle more della istituzione dello STEN all’ospedale di Siracusa, grazie a tutte le misure necessarie che abbiamo già adottato in questi giorni e a quelle che stiamo portando avanti per assicurare per il futuro un numero adeguato di dirigenti medici nei reparti di Pediatria, Neonatologia e UTIN degli ospedali di questa provincia, oltre alle complementari procedure avviate allo scopo dall’Assessorato, ci fanno essere ottimisti verso il raggiungimento dell’obiettivo di garantire l’operatività dei servizi pediatrici e del trasporto dei piccoli pazienti in tutta la provincia con la certezza di potere operare in tutta sicurezza tanto per i neonati quanto per gli operatori sanitari”.

L’intesa per il trasporto

Per rendere operativa l’estensione del Servizio STEN fino all’ospedale di Avola l’ASP di Siracusa ha stipulato una convenzione con l’Azienda Ospedaliera per l’Emergenza Cannizzaro di Catania, finalizzata al supporto specialistico pediatrico e per assicurare la copertura dei turni ad Avola ed ha esteso il contratto in atto con le Società esterne per il medesimo servizio; il tutto mentre ha in corso le procedure relative agli Avvisi pubblici aperti per l’arruolamento immediato di specialisti pediatri e neonatologici (oltre che per tutte le altre branche specialistiche) sia a tempo determinato che libero professionali.