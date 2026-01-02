“Forse ai cittadini sfugge l’importanza, ma avere approvato il bilancio triennale di previsione in anticipo rispetto all’inizio della gestione amministrativa è fondamentale”. Lo ha detto il sindaco di Siracusa, Francesco Italia, nel corso dell’incontro con i giornalisti per tracciare l’attività dell’amministrazione nel 2025, sottolineando come questo risultato consenta di programmare le attività, spendere in modo efficace le risorse e offrire certezze non solo agli uffici comunali, ma anche a famiglie e imprese.

“Unico capoluogo dell’isola ad avere approvato il bilancio”

Nel suo intervento, Italia ha rimarcato il valore politico e amministrativo del traguardo raggiunto, evidenziando come Siracusa rappresenti un’eccezione nel panorama regionale e nazionale. “In Sicilia siamo l’unico capoluogo di provincia ad avere già un bilancio, uno dei pochi in Italia”», ha dichiarato, definendo il risultato storico e probabilmente senza precedenti per la città.

Il sindaco ha poi espresso ringraziamenti all’assessore al Bilancio Pierpaolo Coppa, al ragioniere generale Carmelo Lorefice, agli uffici comunali, al direttore generale Giannì, alla maggioranza consiliare per la compattezza dimostrata e anche all’opposizione, protagonista – ha detto – di una prova muscolare ma sempre nell’interesse di tutti. Secondo Italia, il documento finanziario approvato rispecchia molte delle istanze diffuse in città, che l’amministrazione conta ora di poter soddisfare.

“Raccoglieremo i frutti”

Guardando al percorso amministrativo in corso, il primo cittadino ha definito il 2025 come un anno di lavori in corso di cui adesso inizieremo a raccogliere i frutti, con riferimento in particolare alle opere pubbliche in fase di completamento grazie ai fondi del Pnrr, al Fondo sviluppo e coesione, ai progetti di rigenerazione urbana e sociale e agli interventi di mitigazione del rischio idraulico.

Gli investimenti sulla mobilità

Uno sguardo è stato rivolto anche alle risorse future, con particolare attenzione ai 37 milioni di euro del Fua Area vasta, destinati in larga parte alla mobilità sostenibile, alla rigenerazione urbana, agli spazi culturali, ai servizi di prossimità, alla sicurezza e alla resilienza del territorio.

Dal punto di vista politico, ha spiegato Italia, questo approccio significa non vivere alla giornata, ma provare ad anticipare le emergenze e costruire una città più ordinata, più giusta, più attrattiva e capace di tenere insieme sviluppo e coesione sociale.

Le attività nel 2025

Il sindaco di Siracusa ha fornito il piano delle attività della sua amministrazione. Ha spiegato che il Governo della città ha concentrato la propria azione su più ambiti strategici, dalla manutenzione urbana alle politiche sociali, dalla mobilità alla cultura, con l’obiettivo dichiarato di rafforzare la qualità dei servizi e accompagnare la città in una fase di trasformazione.

Il piano delle manutenzione delle strade

Sul fronte delle infrastrutture, è stato avviato un piano di manutenzione straordinaria delle strade finanziato con un mutuo da 800 mila euro, che ha interessato arterie principali e secondarie, comprese le contrade marinare e le aree periferiche. Gli interventi si inseriscono in un programma pluriennale che, dal 2019, ha coinvolto oltre cinquanta strade cittadine. L’attenzione alla mobilità si è estesa anche all’innovazione dei servizi, con l’integrazione del trasporto pubblico locale su Google Transit, il rinnovo completo dei parcometri e l’introduzione di strumenti digitali per il pagamento della sosta.

Il lavoro per i giovani

Un altro capitolo è quello delle politiche sociali e giovanili. Nel 2025 il Comune ha promosso tre Job Day settoriali, concepiti come momenti di incontro diretto tra domanda e offerta di lavoro, affiancati da workshop formativi. È stato inoltre firmato un protocollo con Anci Sicilia per la promozione della cittadinanza attiva, del dialogo intergenerazionale e dell’inclusione sociale e lavorativa dei giovani, con attenzione anche ai Neet. Nell’ambito dei servizi alla persona, sono stati inaugurati il nuovo centro anziani di Cassibile e il parco inclusivo-pedagogico al Foro siracusano, mentre è stata rafforzata l’offerta di assistenza per le persone con disabilità, sia in ambito scolastico sia nei servizi estivi e balneari.

Un ulteriore passo in ambito sociale è rappresentato dall’avvio del progetto “Stazione di Posta 48”, dedicato all’accoglienza temporanea e al supporto delle persone senza fissa dimora, e dal rinnovo del protocollo con la Caritas per gli interventi di housing first. In ambito scolastico, l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione è stata garantita fin dal primo giorno di scuola a circa 350 studenti.

Le assunzioni

Sul piano organizzativo, Italia ha spiegato che l’amministrazione ha proceduto a nuove assunzioni, in larga parte a tempo pieno e indeterminato, rafforzando in particolare il Corpo di Polizia municipale e i servizi sociali. Sono state inoltre attivate progressioni verticali per il personale interno e inserite figure tecniche a supporto delle attività legate alla Fua Area vasta.

I controlli ambientali

Sul versante dei controlli ambientali e della sicurezza, il sindaco ha evidenziato il potenziamento del Nucleo ambientale della Polizia municipale, l’intensificazione delle verifiche contro l’evasione Tari e l’abbandono dei rifiuti e l’applicazione delle nuove disposizioni nazionali che prevedono sanzioni penali. In parallelo, è stato finanziato un sistema integrato di videosorveglianza e avviato un servizio di pattugliamento in bicicletta nel centro storico, affiancato da attività di educazione alla sicurezza stradale nelle scuole.

L’offerta universitaria

Nel 2025, secondo quanto riferito da Italia e dalla sua giunta, è cresciuta anche l’offerta universitaria, grazie all’avvio di tre nuovi corsi di laurea in collaborazione con l’Università di Messina, ampliando le opportunità formative sul territorio. Sul piano culturale, l’anno è stato caratterizzato dalle celebrazioni per il ventennale del riconoscimento Unesco del sito “Siracusa e le necropoli rupestri di Pantalica”, con un programma di eventi diffusi e una giornata clou il 17 luglio. Tra le iniziative più significative figurano anche l’inaugurazione di Siramuse, nuovo museo civico con allestimenti immersivi, e il riconoscimento di Siracusa come “Città che legge”.

Il Gattopardo

Attraverso la Film Commission comunale, la città, come ricordato da Italia, ha ospitato numerose produzioni audiovisive, tra cui la serie Netflix “Il Gattopardo”, con ricadute economiche e di immagine, mentre sul piano economico-sociale sono state introdotte misure anticrisi per il quartiere Borgata e criteri di tutela del lavoro nelle procedure di gara comunali.

L’Amministrazione, secondo Italia, ha inoltre investito nello sport e nella socialità, con nuovi impianti e spazi all’aperto, e ha rafforzato le politiche di contrasto al randagismo attraverso accordi con associazioni e veterinari. In ambito educativo, si sono svolti il primo Festival della Scienza, l’ampliamento del Piano dell’offerta formativa comunale, il Festival dell’Educazione e iniziative di democrazia partecipata che hanno coinvolto migliaia di cittadini.

Infine, “il 2025 ha visto la conferma di eventi tradizionali come la Fiera dei Morti e il Mercatino di Natale” spiegano da Palazzo Vermexio.