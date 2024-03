Dalla settimana prossima

Dalla settimana prossima sarà operativa una nuova linea di bus giornalieri che tutte le mattine porteranno gli studenti pendolari da Pozzallo, Ispica, Rosolini e Siracusa, fino a Palermo, con sosta intermedia ad Enna. Ne dà notizia Riccardo Gennuso, deputato regionale di Forza Italia, che si era interessato della situazione, dopo le sollecitazioni dei sindaci dei comuni dell’area e degli studenti del Siracusano e del Ragusano che sono iscritti alla Kore di Enna.

Gli orari

La nuova corsa giornaliera – da lunedì a venerdì – da Pozzallo a Palermo partirà alle 5,25 del mattino con arrivo alla Kore di Enna alle 8.10, dopo le soste a Ispica, Rosolini e Siracusa. Il ritorno è previsto con partenza da Enna alle 14.45.

Gennuso, “grati a Interbus”

A questa soluzione diretta si aggiungono le ulteriori possibilità offerte dalla nuova linea Ispica-Catania già attiva da qualche giorno. “Siamo grati alla società Interbus – afferma Gennuso – che ha raccolto la nostra richiesta di potenziamento dell’offerta, nello spirito di fornire ai cittadini e agli studenti un vero servizio pubblico, indispensabile per tutti coloro che per ragioni di studio o lavoro sono costretti a viaggiare giornalmente e per i quali adesso saranno notevolmente ridotti i disagi.”

Sais assume 40 autisti a Siracusa

La Sais, l’azienda di trasporto a cui il Comune ha affidato per due anni il servizio di trasporto pubblico, ha assunto 40 autisti . “In un contesto in cui la carenza di personale qualificato nel settore dei trasporti è sempre più evidente, SAIS Autolinee – spiega il direttore generale Vincenzo Asaro – si è impegnata attivamente nel reclutamento di professionisti esperti e queste nuove assunzioni riflettono l’impegno costante dell’azienda nel garantire opportunità di lavoro stabili e gratificanti dando sia un futuro più solido alle famiglie coinvolte – conclude il direttore generale Vincenzo Asaro – che venendo incontro alla sempre maggiore crescente domanda di servizi di trasporto”.