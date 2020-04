Solidarietà

Seguire la didattica a distanza per alcuni studenti di un istituto comprensivo di Augusta, “Orso Maria Corbino”, è impossibile. Gli alunni non hanno a disposizione un personal computer per seguire le lezioni dei loro docenti o essere interrogati e così la dirigenza scolastica ha avviato un dialogo con le istituzioni e con le aziende private allo scopo di reperire materiale informatico da donare ai propri studenti. A farsi avanti, sono stati i carabinieri che, disponendo di computer non più utilizzati, hanno deciso di regalarli.

“Nell’ambito delle numerose attività di sostegno -spiegano dal comando provinciale dei carabinieri – e solidarietà messe in campo dai carabinieri del comando provinciale di Siracusa, soprattutto in questo periodo di permanenza in casa dovuto alla pandemia da Coronavirus, i militari della Compagnia di Augusta hanno risposto con entusiasmo e piena disponibilità alla richiesta di supporto della dirigente scolastica dell’istituto comprensivo “Orso Mario Corbino” che ha chiesto di consegnare personal computer destinati ad alcune famiglie della città megarese. L’ausilio didattico consegnato dal comandante della stazione carabinieri di Augusta permetterà a scuola e studenti di realizzare le metodologie di insegnamento a distanza”.

Non è il primo gesto di solidarietà dei carabinieri del comando provinciale di Siracusa in questa fase di emergenza. Sono stati donati, in occasione della Pasqua, le uova al cioccolato ai bambini, colombe agli anziani ed ai pazienti oncologici ricoverati all’ospedale di Avola, e buoni pasto per gli indigenti.