L'attività dei carabinieri

Un elicottero, in servizio ai carabinieri, si è alzato in volo per tenere sotto controllo i tetti di Siracusa allo scopo di stroncare sul nascere delle grigliate. Un controllo, scattato nella giornata di ieri, ma non si sono registrati casi come allo Sperone, a Palermo, dove le forze dell’ordine hanno sanzionato decine di persone, sorprese a mangiare ed a bere tutte insieme, come in una tradizionale scampagnata prima dell’emergenza covid19.

I carabinieri di Siracusa hanno passato al setaccio ogni Comune del Siracusano: ad Augusta sono stati sorpresi alcuni giovani, provenienti da Catania, per le strade della città megarese. Insomma, non avrebbero rinunciato alla gita fuori porta, godendosi la bella giornata ma sono dovuti rientrare non appena hanno incrociato i militari che li hanno bloccati e sanzionati. A Siracusa, nel corso di un servizio nelle zone balneari, i carabinieri hanno fermato un uomo di 35 anni, sorpreso a fare jogging.

Gli altri controlli nel Siracusano

“A Cassibile,Belvedere, Floridia, Carlentini, Solarino, Lentini, Francofonte, Avola, Rosolini e Palazzolo Acreide sono stati controllati – fanno sapere dal comando provinciale dei carabinieri – e sanzionati diverse persone perché sorprese a girare lungo le vie cittadine: tutti hanno riferito che non uscivano da casa da diversi giorni ed avevano la necessità di svagarsi. A Sortino un uomo è stato multato perché intento a raccogliere verdure selvatiche, un altro era in sella alla sua bicicletta. Un commerciante è stato sanzionato perché trovato aperto oltre l’orario prestabilito dall’ordinanza comunale. Ad Augusta un uomo è stato sorpreso mentre con la sua barca stava attraccando al pontile di Brucoli, dopo una battuta di pesca. Alcuni uomini sono stati trovati lungo il litorale di Agnone Bagni mentre erano alla ricerca di monili d’oro mediante metal detector. A Melillidiversi soggetti sono stati sanzionati perché sorpresi mentre parlavano tra loro e consumavano alcoolici all’interno di un parcheggio”.