“Non saremo mai complici di chi ha contribuito al disastro amministrativo di questa città. Basta steccati ideologici, basta accordi di convenienza. È arrivato il momento di scegliere da che parte stare”. È una presa di posizione senza aperture quella di Mario Bonomo, neo portavoce provinciale di Sud chiama Nord, che interviene sulla crisi politica al Comune di Siracusa e traccia la linea del movimento di Cateno De Luca rispetto all’amministrazione guidata dal sindaco Francesco Italia.

Una dichiarazione che segna una rottura politica netta con l’attuale maggioranza e che arriva dopo la separazione del percorso di Sud chiama Nord da quello di Edy Bandiera, vicesindaco di Siracusa ed ex coordinatore provinciale del movimento. Una vicenda strettamente legata alla permanenza di Bandiera nell’amministrazione Italia, nonostante il terremoto politico e giudiziario che ha investito Palazzo Vermexio.

La rottura con Bandiera e l’amministrazione Italia

Bonomo affronta anche il capitolo della separazione da Bandiera, senza nascondere il dispiacere per la conclusione dell’esperienza politica comune. “Prendiamo atto, con sincero dispiacere, della decisione di Bandiera di dichiarare conclusa la propria partecipazione a questo progetto politico. È una scelta che rispettiamo, pur non condividendola”.

Il portavoce provinciale lascia comunque aperta una possibilità di ricomposizione futura, ma su presupposti differenti: “Resta l’auspicio che, in futuro, possano ricrearsi le condizioni per ritrovarci su basi nuove, fondate su un principio che dovrebbe unire chiunque abbia davvero a cuore Siracusa: la buona amministrazione e l’interesse esclusivo dei cittadini”.

La linea, invece, sull’amministrazione Italia è categorica: “Non sosterremo mai amministrazioni che hanno prodotto disastri sotto gli occhi di tutti. Non siamo disponibili a compromessi al ribasso, né intendiamo diventare la stampella politica di un’amministrazione della quale non condividiamo metodi, risultati e prospettive”.

La mozione di sfiducia e l’appello alle forze politiche

La presa di posizione arriva in una fase particolarmente delicata per il sindaco Francesco Italia. L’inchiesta Nexus, con il coinvolgimento dell’ex assessora Conci Carbone, ha aperto una profonda frattura politica, portando all’azzeramento della giunta e alla successiva nomina di una nuova squadra, con diverse conferme della precedente compagine amministrativa.

In questo scenario, Bonomo guarda alla mozione di sfiducia come a un passaggio decisivo: “Per questo guardiamo con particolare attenzione alle forze politiche che avranno il coraggio di votare la mozione di sfiducia e di porre finalmente al centro del dibattito la questione politica della maggioranza che dovrebbe governare il capoluogo”.

Un appello che si rivolge a tutte le forze che non si riconoscono nell’attuale maggioranza – tra cui Pd, Forza Italia e Fratelli d’Italia – e che arriva a pochi giorni dal voto sulla sfiducia, fissato per il 18 novembre.

Un governo di liberazione cittadina per il dopo Italia

Ma il messaggio di Bonomo non si ferma alla richiesta di mettere fine all’attuale esperienza amministrativa. Il neo portavoce provinciale di Sud chiama Nord guarda già alle prossime elezioni e propone la costruzione di un’alleanza trasversale, capace di superare gli schieramenti tradizionali.

“Siracusa ha bisogno di un governo di liberazione cittadina. Un governo che nasca da un’intesa ampia, coraggiosa e trasversale. Un patto di salvaguardia cittadina che metta da parte le bandiere di partito senza rinunciare ai valori, alle idee e alla dignità politica di ciascuno”.

L’obiettivo dichiarato è costruire un progetto comune, senza accordi finalizzati alla distribuzione delle cariche: “Non cerchiamo alleanze per spartire poltrone. Cerchiamo donne e uomini disposti a sottoscrivere un progetto serio, verificabile e di lungo periodo”.

Rifiuti, acqua, mobilità e legalità: la sfida dei prossimi dieci anni

Bonomo individua anche le priorità sulle quali costruire il futuro programma amministrativo. Rifiuti, acqua, mobilità e legalità sono i quattro pilastri indicati per un progetto di risanamento e rilancio della città. La conclusione è un messaggio diretto agli interlocutori politici e, soprattutto, a chi dovrà decidere sulla sfiducia: “Basta compromessi sulla pelle dei cittadini. Basta con i mercanti della politica. È arrivato il momento di cacciare i cattivi mercanti dal tempio”