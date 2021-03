Supermercato della droga in casa, giovane arrestato, segnalati 2 clienti

18/03/2021

Scoperto in una casa di Floridia un supermercato della droga I carabinieri hanno arrestato un 29enne originario di Catania In casa anche due clienti che avevano da poco comprato della cocaina I carabinieri hanno arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti per fini di spaccio Giuseppe Scuderi, 29 anni, originario di Catania ma residente a Floridia, nel Siracusano. Il giovane, con precedenti penali, è finito ai domiciliari, come disposto dalla Procura di Siracusa. Il supermercato della droga Il blitz dei militari è scattato nell’abitazione dell’indagato che, secondo la ricostruzione delle forze dell’ordine, avrebbe trasformato la casa in un supermercato della droga. Nel corso della perquisizione, i carabinieri della tenenza di Floridia hanno sequestrato circa 40 grammi di cocaina nascosti in due ovetti di plastica, di quelli usati per le sorprese delle uova di cioccolato e circa 40 grammi di marijuana, rinvenuti in uno scaffale della cucina, e un panetto intero di hashish del peso di circa 100 grammi, rinvenuto in uno zaino dentro uno sgabuzzino del sottoscala. Soldi e bilancino Non c’era solo la droga nell’appartamento, infatti i militari hanno rintracciato un bilancino di precisione, numeroso materiale per il confezionamento e la somma di 1280 euro, presunto provento di attività di spaccio. In casa, c’erano anche due persone, indicate come clienti del ventinovenne da cui avrebbero acquistato delle dosi di cocaina. Entrambi, sono stati segnalati in Prefettura come assuntori di sostanze stupefacenti. Blitz antidroga nel Trapanese I Carabinieri della Stazione di Erice, con in Nucleo Cinofili di Palermo Villagrazia, hanno arrestato un 17enne, trapanese poiché trovato in possesso di alcuni grammi di metanfetamina. Il via vai sospetto In particolare, militari dell’Arma, hanno eseguito una perquisizione presso l’abitazione del minorenne dato un insolito andirivieni di persone, soprattutto di giovane età, anche a tarda sera. Alla vista dei Carabinieri, il giovane ha negato di essere in possesso di droga ma il pastore tedesco Ulisse ha fiutato una pista che conduceva verso un armadio.

